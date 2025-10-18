„W moim najgłębszym przekonaniu pewne działania Donalda Tuska i jego otoczenia spowodowane są także różnego rodzaju podszeptami instytucji zagranicznych czy też osób pełniących wysokie funkcje w UE. Uważam, że ma to na celu zmarginalizowanie państwa narodowego, jakim jest Rzeczpospolita Polska, doprowadzenie do federalizacji. Polska jest polem doświadczalnym, w jaki sposób można państwo narodowe zamienić w pewną instytucję federalną wielkiego projektu europejskiego” - powiedział Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, w programie „Cogito… u Raczyńskiej” na antenie Telewizji wPolsce24.
Małgorzata Raczyńska-Weinsberg pytała Bogdana Święczkowskiego m.in. o to, czy działania obecnej władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego są „zamachem stanu w białych rękawiczkach”.
Tak uważam, dlatego w lutym tego roku złożyłem zawiadomienie do prokuratury o ustrojowym zamachu stanu, czyli o przestępstwie z artykułu 127 i 128 Kodeksu Karnego. W moim najgłębszym przekonaniu obecna koalicja rządząca - osoby nią kierujące, a być może osoby także z zagranicy - stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą, której celem jest doprowadzenie w sposób bezprawny do zmiany ustroju Rzeczpospolitej Polskiej na ustrój o charakterze totalitarnym, autorytarnym
— powiedział prezes TK.
Zawiadomienie o przestępstwie, które złożyłem, dotyczyło nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale także Sądu Najwyższego, Narodowego Banku Polskiego, prokuratury, Krajowej Rady Sądownictwa, szeregu innych instytucji. Wskazałem też osoby, które mogą brać udział w tym ewentualnym przestępstwie. Oczywiście to jest zadanie dla prokuratury, żeby wyjaśnić, czy i w jaki sposób te osoby wyczerpały znamiona tych najpoważniejszych tak naprawdę - oprócz szpiegostwa - przestępstw w polskim porządku prawnym. To postępowanie, to śledztwo, powinna prowadzić prokuratura na szczeblu centralnym, Wydział do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, zespół prokuratorów. Niestety, tak się nie stało. Pan prokurator Ostrowski. który wszczął śledztwo w tej sprawie. który rozpoczął przeprowadzać czynności procesowe. został zawieszony – w moim przekonaniu bezprawnie. Śledztwo zostało przekazane do pani prokurator Seroczyńskiej która uzurpuje sobie prawo bycia zastępcą prokuratora okręgowego w Warszawie a zatem może uczestniczyć także w tych działaniach o charakterze czynów zabronionych
— dodał.
„Eksperymenty” na Polsce
Czy można powiedzieć, że mamy do czynienia z planową destrukcją państwa?
Tak, uważam, że ta destrukcja w dalszym ciągu trwa. Niestety, to zawiadomienie o przestępstwie nie doprowadziło do powstrzymania tych działań destabilizujących system demokratycznego państwa prawa w Polsce. W ostatnim czasie przy okazji zmiany ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, w znaczącym stopniu przyspieszyło
— ocenił Święczkowski.
Uważam, że zamiarem jest doprowadzenie do pewnego rodzaju przesilenia ustrojowego i stworzenia państwa o charakterze totalitarnym czy autorytarnym. Bo to nie zawsze wygląda tak, że zamach stanu przeprowadza się przy użyciu sił zbrojnych, przy wyprowadzaniu policji na ulicę przy protestach społecznych. Częstokroć jest to robione w białych rękawiczkach, nawet obywatele mogą się nie zorientować, że żyją w innej rzeczywistości prawnej, ustrojowej
— dodał.
Duże znaczenie ma tutaj również polityka zagraniczna i funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej. W moim najgłębszym przekonaniu pewne działania Donalda Tuska i jego otoczenia spowodowane są także różnego rodzaju podszeptami instytucji zagranicznych czy też osób pełniących wysokie funkcje w UE. To ma tak naprawdę doprowadzić, w moim przekonaniu, do zmarginalizowania państwa narodowego, jakim jest Rzeczpospolita Polska, do doprowadzenia do pewnej federalizacji
— wskazał prezes TK.
Polska jest polem doświadczalnym, w jaki sposób można państwo narodowe zamienić w pewną instytucję federalną wielkiego projektu europejskiego
— ocenił gość Telewizji wPolsce24.
„W Polsce naród sprawuje władzę. Naród”
Bogdan Święczkowski zwrócił także uwagę, że instytucje takie jak TSUE czy ETPCz tak naprawdę nie są sądami.
Wszędzie jest powtarzane, że są wyroki ETPCz czy TSUE. Szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak wyroki TSUE czy ETPCz. To nie są sądy w rozumieniu polskiej konstytucji. Nie sprawują władzy sądowej. To są pewne organy instytucji międzynarodowych, gdzie nie sądzą sędziowie, tylko ja bym ich nazwał arbitrami, którzy rozstrzygają pewne problemy w ramach wiążących nas umów międzynarodowych. A wtedy to już jest zadanie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, żeby stwierdzić, że takie przekraczanie tych kompetencji jest sprzeczne z polską konstytucją, z zapisami, które świadczą o tym, że w Polsce naród sprawuje władzę. Naród
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
Założono najprawdopodobniej, że prezydentem zostanie inna osoba i że będą mogli swobodnie zmieniać polski ustrój w ramach obowiązującego porządku prawnego. Na szczęście stało się tak, że Polacy wybrali na prezydenta RP inną osobę, pana Karola Nawrockiego i nie staliśmy się ostatnim bastionem oporu demokracji w Polsce. Wszystkie te próby nieuznawania Trybunału Konstytucyjnego spowodowane są tym, że Trybunał Konstytucyjny stoi na straży konstytucji i polskich ustaw. (…) Jeżeli się próbuje dokonywać zmian rozporządzeniami czy jakimiś uchwałami Sejmu czy rządu, to niszczy się filary demokracji w Polsce, legalizmu w Polsce. Dla mnie jako człowieka, który rozpoczął dorosłe życie na przełomie zmian ustrojowych, kiedy uczony byłem, że prawo, legalizm, to jest podstawa demokratycznego państwa prawa, jest przerażające, jak ci ludzie - tak zwani eksperci, autorytety, które występują w mediach - śmią takie rzeczy opowiadać, całkowicie sprzeczne z teorią prawa
— dodał.
Prezes Trybunału był również pytany o przesłuchanie marszałka Szymona Hołowni ws. ustrojowego zamachu stanu.
Trwa przesłuchanie w tej chwili pana marszałka Hołowni jako świadka i kolejny termin jest wyznaczony na 3 listopada, gdzie ja będę zadawał pytania. Natomiast chcę powiedzieć jedno: musicie państwo pamiętać o tym, że marszałek Hołownia, oprócz tego, że pełni bardzo ważną funkcję publiczną, jest drugą osobą w państwie, to jest także szefem jednej z partii koalicyjnych. I teraz pytanie jest podstawowe, na które musi sobie odpowiedzieć prokuratura także: czy oprócz tego, że marszałek Sejmu podejmuje lub nie podejmuje różnych działań jako funkcjonariusz publiczny, czy w ramach tej koalicji rządowej nie doszło do tego, że powstała zorganizowana grupa przestępcza. Być może tutaj pan marszałek występuje w dwóch różnych rolach, więc ja bym nie przesądzał do końca, że pan marszałek Hołownia jest jedynie świadkiem. Mam nadzieję, że jedynie świadkiem
— powiedział Święczkowski.
jj/TV wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743510-po-co-tuskowi-zamach-stanu-prezes-tk-wyjasnia
