Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na konwencję programową pod hasłem „Myśląc Polska!”, która odbędzie się już w dniach 24-25 października w Katowicach.

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy! 24-25 października 2025 -10:00 -Katowice

— napisano na oficjalnym profilu PiS w serwisie X.

Konwencję zainauguruje Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Otwarta dla wszystkich. Panele, dyskusje, eksperci. Nowe idee, konkretne rozwiązania. Przyjdź, posłuchaj, włącz się w debatę o przyszłości Polski!

— dodano.

Dwa dni dyskusji

W oba dni przewidziane są wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz tego odbędą się liczne panele dyskusyjne poświęcone kluczowym sprawom dla naszego państwa, w których udział wezmą czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, dziennikarze oraz eksperci.

Hamonogram można znaleźć klikając - KLIKNIJ TUTAJ

