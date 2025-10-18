Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na konwencję programową pod hasłem „Myśląc Polska!”, która odbędzie się już w dniach 24-25 października w Katowicach.
Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy! 24-25 października 2025 -10:00 -Katowice
— napisano na oficjalnym profilu PiS w serwisie X.
Konwencję zainauguruje Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Otwarta dla wszystkich. Panele, dyskusje, eksperci. Nowe idee, konkretne rozwiązania. Przyjdź, posłuchaj, włącz się w debatę o przyszłości Polski!
— dodano.
Dwa dni dyskusji
W oba dni przewidziane są wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Oprócz tego odbędą się liczne panele dyskusyjne poświęcone kluczowym sprawom dla naszego państwa, w których udział wezmą czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, dziennikarze oraz eksperci.
Hamonogram można znaleźć klikając - KLIKNIJ TUTAJ
