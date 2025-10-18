„W toku tego śledztwa uzasadnione może być wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Gerharda Schrödera, Angeli Merkel i innych osób, które czynnie w tych przygotowaniach uczestniczyły” - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X. Polityk podniósł kwestię potencjalnego śledztwa ws. budowy Nord Stream 1 i 2.
Były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński wysunął intrygujący pomysł, żeby po odsunięcia od władzy rządu Donalda Tuska przyjrzeć się prawnie kwestii Nord Stream.
Gdy obecny rząd (sympatyzujący z Niemcami) upadnie i zostanie zastąpiony przez rząd realizujący polskie interesy, należy rozważyć wszczęcie śledztwa ws. budowy Nord Stream 1 i 2, a także wspierania rosyjskiego przemysłu i infrastruktury zbrojeniowej – były to bowiem przygotowania do wojny napastniczej (art. 126c § 1 w zw. z art. 117 § 1 k.k.)
— napisał na portalu X.
Poseł wskazał, że śledztwo może ujawnić informacje, które obciążą byłych niemieckich liderów.
W toku tego śledztwa uzasadnione może być wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Gerharda Schrödera, Angeli Merkel i innych osób, które czynnie w tych przygotowaniach uczestniczyły
— dodał.
Warto wywierać presję na Niemcy
Podał pod wątpliwość chęć działania przez niemieckie sądy. Zaznaczył jednak, że nie będzie można się o tym przekonać, jeżeli nie wykona się wcześniejszych ruchów.
Czy niemieckie sądy (pochodzące wszak z nominacji politycznej) ten nakaz zrealizują? Na 99% nie. Warto jednak dać im szansę – i wywierać w ten sposób presję na Niemcy, aby sprawcy tych czynów – których efektem jest najpoważniejszy od II wojny światowej konflikt zbrojny w Europie – ponieśli odpowiedzialność
— spuentował.
Nitki Nord Stream zostały wysadzone wo 2023 roku. Polski sąd odrzucił wczoraj wniosek Niemiec o wydanie podejrzanego w tej sprawie Wołodymyra Żurawlowa
