WIDEO

Horała odpowiadał na kłamstwa ws. CPK. Gasiuk-Pihowicz próbowała przeszkadzać. "Komentuje pod nosem, zagłusza - co za prostactwo"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Kamila Gasiuk-Pihowicz / autor: Fratria
Kamila Gasiuk-Pihowicz / autor: Fratria

Do bulwersującego zdarzenia doszło w Radiowej Trójce w likwidacji. Posłanki koalicji rządzącej oskarżyły Marcina Horałę o bezczynność ws. CPK. Kiedy polityk próbował przedstawić dowody na to, co udało się zrobić za jego czasów, próbowały zakrzyczeć jego słowa i wykpiwały to, co mówi.

Pani Kucharska-Dziedzic kłamiąca jak gdyby nigdy nic, to jedno. Ale zwróćcie też uwagę na zachowanie pani Gasiuk-Pihowicz: próbuje zarządzać w studio, jakby sama prowadziła program, komentuje pod nosem, zagłusza - co za prostactwo

— napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, udostępniając nagranie z rozmowy z Radiowej Trójki w likwidacji.

Atak na Horałę

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zaatakowała Marcina Horałę, byłego pełnomocnika rządu ds. CPK, posła PiS.

Jak pan budował CPK i co tam stanęło w tym szczerym polu poza pana wyjątkowo wysokimi zarobkami?

— pytała.

Jak wyjątkowo wysokimi? Niech pani powie, jakie były moje zarobki

— zaproponował Horała.

Kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie

— odparła.

Horała podkreślił, że to nie jest prawda.

Zarabiałem 10000 zł na rękę jako sekretarz stanu. Pani nie ma elementarnej wiedzy o sprawach, o których pani mówi

— wskazał.

Za pilnowanie pastwiska 10 tysięcy

— drwiła posłanka Lewicy.

Politycy obozu Prawa i Sprawiedliwości próbowali reagować na te oskarżenia, ale zostali oni uciszeni przez posłankę KO Kamilę Gasiuk-Pihowicz i prowadzącą rozmowę.

Padły fakty

W odpowiedzi na to Marcin Horała przeczytał analizę portalu Demagog.pl, który komentując kłamstwo rzecznika rządu Adama Szłapki, wypunktował, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ws. CPK.

Za rządów PiS realizowano pierwszy etap inwestycji polegającej na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym czasie m.in. dokonano wykupu części terenów przeznaczonych pod budowę, pozyskano decyzję środowiskową i promesę od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przygotowano koncepcję architektoniczną terminalu (s. 12), a także zabezpieczono unijne finansowanie. Na obszarze planowanego lotniska prowadzono badania geologiczne oraz pierwsze prace rozbiórkowe. Ponadto rozpoczęto opracowywanie studiów wykonalności dla ok. 1,5 tys. km nowych linii kolejowych (s. 12), a pod Łodzią zainicjowano budowę tunelu kolejowego. Wielokrotnie ocenialiśmy jako fałsz lub manipulację wypowiedzi polityków obecnego rządu, w tym także Adama Szłapki, w których wskazywano, że rzekomo PiS nie zrobił nic przy budowie CPK (1, 2, 3). Mimo że do 2023 roku nie ruszyła fizyczna budowa lotniska i kolei, to w ramach etapu przygotowawczego podjęto liczne kroki niezbędne do jej rozpoczęcia

— informował Demagog.org.

PRZYPOMINAMY: Demagog przyłapał Szłapkę na nieprawdzie ws. CPK. Mocne komentarze. „Co to za rzecznik rządu, który kłamie niemal we wszystkim?”

Wypowiedź Horała była notorycznie przerywana przez posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz, która próbowała wykpić ustalenia portalu kojarzonego z lewą stronę sceny politycznej. Dowody na to, ile udało się zrobić PiS-owi, kwitowała, że Horała „mówi o sobie”.

as/X/PR 3 (w likwidacji)

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych