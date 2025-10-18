Do bulwersującego zdarzenia doszło w Radiowej Trójce w likwidacji. Posłanki koalicji rządzącej oskarżyły Marcina Horałę o bezczynność ws. CPK. Kiedy polityk próbował przedstawić dowody na to, co udało się zrobić za jego czasów, próbowały zakrzyczeć jego słowa i wykpiwały to, co mówi.
Pani Kucharska-Dziedzic kłamiąca jak gdyby nigdy nic, to jedno. Ale zwróćcie też uwagę na zachowanie pani Gasiuk-Pihowicz: próbuje zarządzać w studio, jakby sama prowadziła program, komentuje pod nosem, zagłusza - co za prostactwo
— napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, udostępniając nagranie z rozmowy z Radiowej Trójki w likwidacji.
Atak na Horałę
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zaatakowała Marcina Horałę, byłego pełnomocnika rządu ds. CPK, posła PiS.
Jak pan budował CPK i co tam stanęło w tym szczerym polu poza pana wyjątkowo wysokimi zarobkami?
— pytała.
Jak wyjątkowo wysokimi? Niech pani powie, jakie były moje zarobki
— zaproponował Horała.
Kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie
— odparła.
Horała podkreślił, że to nie jest prawda.
Zarabiałem 10000 zł na rękę jako sekretarz stanu. Pani nie ma elementarnej wiedzy o sprawach, o których pani mówi
— wskazał.
Za pilnowanie pastwiska 10 tysięcy
— drwiła posłanka Lewicy.
Politycy obozu Prawa i Sprawiedliwości próbowali reagować na te oskarżenia, ale zostali oni uciszeni przez posłankę KO Kamilę Gasiuk-Pihowicz i prowadzącą rozmowę.
Padły fakty
W odpowiedzi na to Marcin Horała przeczytał analizę portalu Demagog.pl, który komentując kłamstwo rzecznika rządu Adama Szłapki, wypunktował, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ws. CPK.
Za rządów PiS realizowano pierwszy etap inwestycji polegającej na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym czasie m.in. dokonano wykupu części terenów przeznaczonych pod budowę, pozyskano decyzję środowiskową i promesę od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przygotowano koncepcję architektoniczną terminalu (s. 12), a także zabezpieczono unijne finansowanie. Na obszarze planowanego lotniska prowadzono badania geologiczne oraz pierwsze prace rozbiórkowe. Ponadto rozpoczęto opracowywanie studiów wykonalności dla ok. 1,5 tys. km nowych linii kolejowych (s. 12), a pod Łodzią zainicjowano budowę tunelu kolejowego. Wielokrotnie ocenialiśmy jako fałsz lub manipulację wypowiedzi polityków obecnego rządu, w tym także Adama Szłapki, w których wskazywano, że rzekomo PiS nie zrobił nic przy budowie CPK (1, 2, 3). Mimo że do 2023 roku nie ruszyła fizyczna budowa lotniska i kolei, to w ramach etapu przygotowawczego podjęto liczne kroki niezbędne do jej rozpoczęcia
— informował Demagog.org.
PRZYPOMINAMY: Demagog przyłapał Szłapkę na nieprawdzie ws. CPK. Mocne komentarze. „Co to za rzecznik rządu, który kłamie niemal we wszystkim?”
Wypowiedź Horała była notorycznie przerywana przez posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz, która próbowała wykpić ustalenia portalu kojarzonego z lewą stronę sceny politycznej. Dowody na to, ile udało się zrobić PiS-owi, kwitowała, że Horała „mówi o sobie”.
as/X/PR 3 (w likwidacji)
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743493-skandaliczne-zachowanie-gasiuk-pihowicz-poszlo-o-cpk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.