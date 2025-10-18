„Ledwie minęło parę dni i już dzisiaj mamy atak na siedzibę czy na biuro Platformy Obywatelskiej z koktajlem mołotowa. Zaczęło się można powiedzieć od słów” - zapytała Dorota Wysocka-Schnepf Romę Ligocką na antenie TVP w likwidacji. Gwiazda nielegalnie przejętych mediów publicznych odniosła się w ten sposób do słów Roberta Bąkiewicza, który podczas wystąpienia na manifestacji przeciwko nielegalnej migracji w Warszawie mówił o chwastach i napalmie. Lider Ruchu Obrony Granic zaznaczył później, że użył po prostu metafory…
Gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w nielegalnie przejętej TVP była Roma Ligocka. Dziennikarka TVP w likwidacji postanowiła połączyć wypowiedź Roberta Bąkiewicza z manifestacji przeciwko nielegalnej imigracji z incydentem sprzed siedziby PO w Warszawie.
Chciałam z panią rozmawiać na temat tych słów, które parę dni temu zaledwie padły na placu zamkowym w Warszawie ze sceny. O pana Bąkiewicza o wyrywaniu chwastów i konieczności polania tej ziemi napalmem, wypalenia tych chwastów. Ledwie minęło parę dni i już dzisiaj mamy atak na siedzibę czy na biuro Platformy Obywatelskiej z koktajlem mołotowa. Zaczęło się można powiedzieć od słów. Czy co niektórzy przeszli do czynów?
— zapytała Wysocka-Schnepf.
Internauci komentują Wysocką-Schnepf
W sieci pojawiły się komentarze, które podają pod wątpliwość konieczność zatrudniania Wysockiej-Schnepf w mediach publicznych.
Jak widać „odpolitycznienie TVP” jednak znalazło się wśród tych 70 konkretów, których Premier Donald Tusk nie zamierza realizować, bo „nie dostał 100% głosów”. Chyba uczciwie, nie?
— skomentował Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Co za dygot
— napisała dziennikarka Estera Flieger.
Szkopuł w tym, że pani Wysocka-Schnepf nie robi tego wszystkiego wbrew polityce TVP, tylko przy aplauzie szefostwa TVP. Jej najgorsze występy, jak choćby ten, są potem promowane przez media publiczne, a nie głęboko chowane
— dodał dziennikarz Patryk Słowik.
To nie pierwszy raz, gdy Wysocka-Schnepf staje się przedmiotem dyskusji nad odpolitycznieniem TVP. Marek Czyż obiecał Polakom „czystą wodę” zamiast „propagandowej zupy”. Dostajemy jednak to drugie…
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Bosak o incydencie przed siedzibą PO: „To może być prowokacja”. Skrytykował też Tuska za ostre słowa o Bąkiewiczu: „Nieodpowiedzialne”
— Atak na biuro Platformy Obywatelskiej. Użyty został koktajl Mołotowa? Zembaczyński: „Nie mam wątpliwości co do intencji tego ataku”
— TYLKO U NAS. Prokuratura ściga Bąkiewicza za słowa z wiecu. Ostra reakcja lidera ROG: Rządzą nami kompletni durnie. Użyłem metafory
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743484-wysocka-schnepf-polaczyla-bakiewicza-i-incydent-z-biurem-po
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.