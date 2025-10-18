„Przemysław Lubiński jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w koordynacji projektów i zarządzaniu zespołami” - odpowiedziało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zapytanie „Faktu”. Portal chciał dowiedzieć się, dlaczego resort zatrudnił na doradcę fryzjera.
Fryzjer w resorcie kultury? Doradca z zaskakującym CV
Po lipcowej rekonstrukcji rządu Marta Cienkowska z Polski 2050 Szymona Hołowni objęła stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nowa szefowa resortu szybko powołała grono swoich doradców, wśród których znaleźli się m.in. Agata Diduszko-Zyglewska, Marta Jamrozy, Artur Krajewski, Jakub Szcześniak i Przemysław Lubiński.
To właśnie ten ostatni przykuł największą uwagę. Jak ujawnił „Fakt”, Lubiński, który towarzyszył minister podczas inauguracji Konkursu Chopinowskiego, jeszcze niedawno prowadził salon fryzjerski w Warszawie. Z dokumentów wynika, że wcześniej pracował w firmie z Tomaszowa Mazowieckiego, a jego profile w sieci potwierdzały, iż był „właścicielem i dyrektorem generalnym” zakładu fryzjerskiego. Jak podaje portal, w dniu publikacji artykułu - ukazał się 15 października 2025 roku - nadal oferował usługi w ramach popularnej aplikacji do rezerwacji wizyt.
Resort odpowiada i tłumaczy kompetencje doradcy
Jak podał portal, zarówno minister Marta Cienkowska, jak i resort kultury przez dłuższy czas nie komentowali sprawy. Ostatecznie odpowiedź nadeszła dwa dni po publikacji materiału.
Przemysław Lubiński jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w koordynacji projektów i zarządzaniu zespołami
— poinformowało MKiDN.
W komunikacie dodano również:
W swojej karierze odpowiadał za realizację, koordynację i promocję wydarzeń, imprez i projektów o charakterze branżowym i kulturalnym, koordynował prace zespołów projektowych i odpowiadał za prowadzenie współpracy zaangażowanych podmiotów.
Ministerstwo stwierdziło również, że są to: „kluczowe kompetencje w organizacji codziennej pracy Gabinetu Politycznego, za którą odpowiada Przemysław Lubiński”. Jak podał portal w tym czasie z jego profilu w mediach społecznościowych zniknęły wzmianki o salonie fryzjerskim, a sam doradca przestał figurować wśród pracowników dostępnych w aplikacji do umawiania wizyt.
xyz/Fakt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743469-fryzjer-doradza-cienkowskiej-w-ministerstwie-kultury
