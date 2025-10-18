Premier Donald Tusk został zapytany w podcaście Onetu „WojewódzkiKędzierski”, do jakiego kraju ucieknie po przejęciu władzy przez PiS. „Niem…” - odpowiedział, po czym dodał „Nie ma takiego scenariusza”. Później cieszył się z tego, jaki jest dowcipny, choć najbardziej rozbawił 62-letniego Jakuba Wojewódzkiego nazywającego się „Kubą”. „Jezu, już myślałem, że pan powie: Niemcy!” - odparł Wojewódzki, płacząc ze śmiechu. Zdaniem europosła PiS Patryka Jakiego, niekoniecznie musiał to być żart. „W psychologii jest coś takiego jak efekt pierwszej reakcji” - powiedział w nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Szef polskiego rządu ocieplał wczoraj mocno zszargany wizerunek u samozwańczego „Króla TVN-u”, czyli Jakuba Wojewódzkiego i współprowadzącego podcast - Piotra Kędzierskiego. Na jedno z pytań udzielił dość ciekawej odpowiedzi.
Do jakiego kraju Pan wyjedzie, jak PiS przejmie władzę?
— zapytał Wojewódzki.
Niem…
— zaczął premier.
Nie ma takiego scenariusza
— dodał po chwili.
„Dowcipny” jak Tusk
Odpowiedź Tuska rozbawiła obu prowadzących, a Wojewódzkiego - niemal do łez.
Jezu, myślałem. że powie pan „Niemcy”!
— ekscytował się niewiele młodszy od Tuska, lecz udający nastolatka showman.
Celowo tak zagrałem. Taki jestem dowcipny
— cieszył się premier.
Jaki: Jest planowana ucieczka do Niemiec
Europoseł Patryk Jaki ocenia, że nie musiał to być wcale żart.
Już jest planowana ucieczka do Niemiec
— napisał na portalu X i opublikował filmik, w którym komentuje wypowiedź Tuska.
W psychologii jest coś takiego jak efekt pierwszej reakcji. Czyli pierwsza reakcja jest nieświadomą, ale prawdziwą schowaną myślą. Więc co? Będziemy uciekać do swojego prawdziwego suwerena?
— pytał.
aja/X
