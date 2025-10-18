WIDEO

Premier Donald Tusk / autor: Fratria/x: @PatrykJaki
Premier Donald Tusk został zapytany w podcaście Onetu „WojewódzkiKędzierski”, do jakiego kraju ucieknie po przejęciu władzy przez PiS. „Niem…” - odpowiedział, po czym dodał „Nie ma takiego scenariusza”. Później cieszył się z tego, jaki jest dowcipny, choć najbardziej rozbawił 62-letniego Jakuba Wojewódzkiego nazywającego się „Kubą”. „Jezu, już myślałem, że pan powie: Niemcy!” - odparł Wojewódzki, płacząc ze śmiechu. Zdaniem europosła PiS Patryka Jakiego, niekoniecznie musiał to być żart. „W psychologii jest coś takiego jak efekt pierwszej reakcji” - powiedział w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Szef polskiego rządu ocieplał wczoraj mocno zszargany wizerunek u samozwańczego „Króla TVN-u”, czyli Jakuba Wojewódzkiego i współprowadzącego podcast - Piotra Kędzierskiego. Na jedno z pytań udzielił dość ciekawej odpowiedzi.

Do jakiego kraju Pan wyjedzie, jak PiS przejmie władzę?

— zapytał Wojewódzki.

Niem…

— zaczął premier.

Nie ma takiego scenariusza

— dodał po chwili.

Dowcipny” jak Tusk

Odpowiedź Tuska rozbawiła obu prowadzących, a Wojewódzkiego - niemal do łez.

Jezu, myślałem. że powie pan „Niemcy”!

— ekscytował się niewiele młodszy od Tuska, lecz udający nastolatka showman.

Celowo tak zagrałem. Taki jestem dowcipny

— cieszył się premier.

Jaki: Jest planowana ucieczka do Niemiec

Europoseł Patryk Jaki ocenia, że nie musiał to być wcale żart.

Już jest planowana ucieczka do Niemiec

— napisał na portalu X i opublikował filmik, w którym komentuje wypowiedź Tuska.

W psychologii jest coś takiego jak efekt pierwszej reakcji. Czyli pierwsza reakcja jest nieświadomą, ale prawdziwą schowaną myślą. Więc co? Będziemy uciekać do swojego prawdziwego suwerena?

— pytał.

aja/X

