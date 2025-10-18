Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny w mocnym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na bulwersujące podwójne standardy w państwie Donalda Tuska ws. posła KO Romana Giertycha. „Zbliża się czas, gdy teatralne omdlenia i włoskie ucieczki nie pomogą Giertychowi” - przestrzegł.
Emerytka za krytyczne słowa o Owsiaku – przed sąd karny. A Giertych, po milionowych przekrętach – 35 tys. „zadośćuczynienia”
— wskazał Zbigniew Ziobro.
Oto Polska Tuska: teatr kłamstwa i bezkarności. Ale zbliża się czas, gdy teatralne omdlenia i włoskie ucieczki nie pomogą Giertychowi
— dodał.
Decyzja ws. Giertycha
Przypominamy, że Roman Giertych ogłosił na portalu X, że warszawski sąd nakazał zapłatę 35000 zł na jego rzecz.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku nakazał zapłatę mi 35 000 zadośćuczynienia za oczywiście bezpodstawne zatrzymanie dokonane przez pisowskie CBA 5 lat temu. Będę domagał się aby te pieniądze zostały ściągnięte od prokuratorów, którzy nakazali to zatrzymanie
– czytamy w jego wpisie.
ZOBACZ WIĘCEJ: Roman Giertych ma dostać zadośćuczynienie za zatrzymanie przez CBA. Teraz krytykuje media. „Dlaczego? Jak sądzicie?”
Trzy lata więzienia dla emerytki
Zbigniew Ziobro sprawę tę zestawił z historią pani Izabeli, emerytki z Torunia, której grożą trzy lata więzienia za to, że w internecie napisała „giń człowieku” i „dość okradania, dość twojego dorabiania się” pod adresem lidera WOŚP Jerzego Owsiaka.
CZYTAJ TAKŻE: Butne zachowania Owsiaka w sądzie! Tak potraktował emerytkę, nie dawał jej dokończyć zdania. „Wycofuję swoją ofertę przeprosin”
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743457-ziobro-dosadnie-oto-polska-tuska-teatr-klamstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.