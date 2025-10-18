Nawet Michał Kołodziejczak zaprotestował przeciwko próbom przypisywania sobie przez rząd sukcesu zablokowania dostaw zboża z Ukrainy do Polski. „Ja stałem kilka tygodni na granicy. I pod tą presją rolników na granicy, to PiS zablokował napływ zboża z Ukrainy” - mówił w RMF FM. „Gdy ja byłem ministrem rolnictwa, potrafiliśmy działać zdecydowanie - nie tylko mówić, ale chronić polskie rolnictwo i polskiego rolnika. Dziś wiele się mówi, ale nie robi nic” - skomentował te słowa Robert Telus.
Robert Telus zwrócił uwagę, że już nawet politycy koalicji 13 grudnia przyznają, że to Prawo i Sprawiedliwość powstrzymało napływ zboża z Ukrainy.
Nawet Michał Kołodziejczak przyznał dziś prawdę - to my, rząd PiS, zatrzymaliśmy zboże z Ukrainy. Gdy ja byłem ministrem rolnictwa, potrafiliśmy działać zdecydowanie - nie tylko mówić, ale chronić polskie rolnictwo i polskiego rolnika. Dziś wiele się mówi, ale nie robi nic. Prawda w końcu padła
— zaznaczył.
To zasługa PiS!
Były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak na antenie RMF FM przyznał, że to Prawo i Sprawiedliwość zablokowało napływ zboża z Ukrainy, chociaż oczywiście główny sukces próbował przypisywać… sobie.
Mam pretensje do kolegów Ludowców. Kiedy wychodzi pani Magdalena Sroka, przewodnicząca ds. komisji Pegasusa i mówi o rolnictwie – pokręcone z poplątanym, a mniej o komisji, którą prowadzi. Mnie żywo to interesuje, bo sam miałem Pegasusa w telefonie i chciałbym poznać, jak to się stało. Brak sukcesów w komisji, a mówi o tym, że PSL zablokował niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy. No i chwila… Poniosę wszystkie konsekwencje tego, co powiem. Napływu zboża z Ukrainy nie zablokował PSL i nie zablokowała obecna koalicja rządząca, tylko presja, jaką wywarła Agro Unia oraz rolnicy zrzeszeni i niezrzeszeszeni
— powiedział.
Ja stałem kilka tygodni na granicy. I pod tą presją rolników na granicy, to PiS zablokował napływ zboża z Ukrainy. To wydarzyło się pod presją ludzi i żeby to było jasne. Śmieje się z tego, bo rolnicy nie są głupi i jak tego słuchają, to nasza koalicja traci, bo to jest kłamstwo. To nie PSL zablokował napływ zboża z Ukrainy, a zrobili to rolnicy, którzy wytworzyli presję na PiS-ie, który nałożył embargo. Ministrem rolnictwa był wtedy Robert Telus. Rozmawiał z nim dwa dni temu i powiedział coś, z czego jest dumny nawet. Mówi mi tak: „wiesz Michał, jak ja negocjowałem z premierem Morawieckim pieniądze dla rolników, to musiałem mu jasno powiedzieć: Kołodziejczak jest, stoi i powiedział, że nie zejdzie z barykady, okupuje ministerstwo i pieniądze muszą się znaleźć”
— wskazał.
Mało kto to pamięta, jak zboże techniczne jechało do Polski, to weszliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wtedy wojewoda z PiS-u powiedział, że zaatakowaliśmy infrastrukturę krytyczną, co było kłamstwem, ale zostaliśmy na kilka godzin zamknięci na tzw. dołku. Postawiono zarzuty ponad 30 osobom i chwała im za to, bo to ci ludzie zablokowali napływ zboża z Ukrainy
— zaznaczył.
as/RMF FM/ X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743455-kolodziejczak-przyznal-racje-pis-telus-prawda-padla
