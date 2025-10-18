„Moment przebicia konstytucyjnego ‘sufitu’ długu zbliża się coraz większymi krokami” - napisał na platformie X wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. „Przy 415 mld dochodów deficyt wynosi już ponad 200 mld” - podkreślił były premier. W ocenie polityka, prognozy budżetowe, które pojawiały się przed wyborami prezydenckimi mogły być „sfałszowane na polityczne zlecenie KPRM”.
Dwa lata temu odbyły się wybory parlamentarne, które spowodowały utratę władzy przez PiS i przejęcie rządów przez ówczesną opozycję. I wygląda na to, że sytuacja nie skłania do optymizmu.
CZYTAJ TAKŻE: Już się nawet nie kryją! Kobosko: Budżet państwa nie jest w dobrym stanie, ale są rzeczy, które obiecaliśmy i wyborcy wzięli to na poważnie
Morawiecki o fatalnym stanie finansów państwa
Obecna opozycja od dłuższego czasu zwraca uwagę na fatalny stan finansów państwa. Dziś na portalu X skalę katastrofy dokładnie opisał były premier Mateusz Morawiecki.
3 złote wydatków - złotówka długu. Tak wygląda wykonanie budżetu państwa za rządów Andrzeja Domańskiego. Przy 415 mld dochodów deficyt wynosi już ponad 200 mld. To oznacza, że moment przebicia konstytucyjnego „sufitu” długu zbliża się coraz większymi krokami. Główne powody? Jesteśmy w momencie, w którym trudno nazywać założenia przyjęte przez MF „nadmiernie optymistycznymi”
— podkreślił wiceprezes PiS.
Wszystko wskazuje na to, że prognozy po prostu sfałszowano na polityczne zlecenie z Kancelarii Premiera tak, aby nie pokazać prawdziwego stanu finansów państwa przed wyborami prezydenckimi
— dodał.
Zafałszowane wskaźniki sprawiły także, że zebrana z zaskórniaków dotacja dla NFZ nie pokryje nawet niewykonania prognozy spływu składki zdrowotnej, która po sierpniu wyniosła ponad 3,5 mld złotych
— zwrócił uwagę Morawiecki.
Rząd Tuska zniszczy KAS?
Niepokojąca jest również sytuacja KAS, którą obecna władza wykorzystuje bardziej do celów politycznych, aniżeli tych rzeczywistych.
Oprócz tego w liczbach widzimy to, o czym od dawna alarmują związki zawodowe z Krajowej Administracji Skarbowej - walka z przestępczością podatkową przestała być priorytetem, a urzędników podzielono na ścigających pseudoafery (niektóre sprawy zgłoszone przez KAS zostały oddalone już na poziomie przejętej nielegalnie prokuratury) oraz nabijających statystyki w postaci pustych faktur, z których Skarb Państwa nie odzyska ani złotówki
— podkreślił polityk opozycji.
Mamy więc spadające w relacji do PKB wpływy podatkowe, rosnącą szarą strefę i coraz to nowe pożyczki zaciągane przez Skarb Państwa
— dodał.
Po drugich urodzinach finanse państwa są w tak złym stanie, że nie dziwi niewielki udział Ministerstwa Finansów w rocznicowym festiwalu rządowej propagandy
— podsumował były premier.
