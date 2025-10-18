Wideo i Zdjęcia

Prezydencka "inspekcja" żołnierzy US Army! Nawrocki spotkał się z amerykanami na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Sprawdź Prezydent na spotkaniu z US Army w Gdyni / autor: PAP/Marcin Gadomski, KPRP/Mikołaj Bujak
Prezydent na spotkaniu z US Army w Gdyni / autor: PAP/Marcin Gadomski, KPRP/Mikołaj Bujak

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami 598. Brygady Transportowej US Army, którzy na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego zajmują się logistyką amerykańskiego sprzętu wojskowego” - czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na portalu X.

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził wczoraj Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Chociaż jego celem było podpisanie projektu „Tak! Dla Polskich Portów”, to przy okazji spotkał się z amerykańskimi żołnierzami.

Na profilu Kancelarii Prezydenta na portalu X zamieszczono zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia.

