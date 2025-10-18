„Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami 598. Brygady Transportowej US Army, którzy na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego zajmują się logistyką amerykańskiego sprzętu wojskowego” - czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na portalu X.
Prezydent Karol Nawrocki odwiedził wczoraj Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Chociaż jego celem było podpisanie projektu „Tak! Dla Polskich Portów”, to przy okazji spotkał się z amerykańskimi żołnierzami.
Na profilu Kancelarii Prezydenta na portalu X zamieszczono zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia.
Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami 598. Brygady Transportowej US Army, którzy na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego zajmują się logistyką amerykańskiego sprzętu wojskowego
— czytamy we wpisie.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743452-prezydencka-inspekcja-zolnierzy-us-army
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.