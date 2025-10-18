„Żadna złotówka nie zostanie wydana bez upewnienia się, że można ją skierować do polskiej zbrojeniówki. Jakikolwiek zakup sprzętu z zagranicy będzie musiał być szczegółowo uzasadniony, a tego procesu będzie pilnowała nowa wojskowa komórka, której głównym zadaniem będzie repolonizacja sprzętu Wojska Polskiego” - powiedział były szef MON Mariusz Błaszczak w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Były szef MON Mariusz Błaszczak zamieścił na portalu X wideo, gdzie wskazał na konieczność połączenia wzmacniania polskiej armii oraz gospodarki.
Wzmacnianie Wojska Polskiego musi iść w parze ze wzmacnianiem polskiej gospodarki. Jedną z moich pierwszych decyzji po powrocie do władzy będzie program Polska Armia Polski sprzęt, czyli zbiór nowych regulacji, które pozwolą na realne preferowanie zakupów polskiego przemysłu zbrojeniowego
— powiedział.
Polityk odniósł się do konieczności głębokiego researchu polskiego rynku zbrojeniowego.
Przed każdym zakupem, czy to uzbrojenia, czy też elementu wyposażenia indywidualnego żołnierzy, niezbędna będzie szczegółowa analiza dotycząca możliwości pozyskania danego sprzętu z polskich zakładów
— dodał.
W MON powstanie komórka repolonizacyjna
Wiceprezes PiS zaznaczył, że bardzo ważnym jest, aby pieniądz wydany na sprzęt dla Wojska Polskiego zostawał w obiegu zamkniętym, czyli w Polsce.
Jeśli okaże się, że będziemy musieli poczekać nawet jakiś czas dłużej, ale dzięki temu pieniądze z MON zasilą państwowe lub prywatne, ale polskie przedsiębiorstwo, to tak będzie. Jeśli okaże się, że musimy zapłacić nawet trochę więcej, ale skorzysta na tym polski podatnik, to tak zrobimy
— powiedział.
Były szef MON zapowiedział utworzenie specjalnego organu, której zadaniem będzie zajmownaie się repolonizacją.
Żadna złotówka nie zostanie wydana bez upewnienia się, że można ją skierować do polskiej zbrojeniówki. Jakikolwiek zakup sprzętu z zagranicy będzie musiał być szczegółowo uzasadniony, a tego procesu będzie pilnowała nowa wojskowa komórka, której głównym zadaniem będzie repolonizacja sprzętu Wojska Polskiego. Czas na repolonizację sprzętową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
— spuentował.
xyz/X
