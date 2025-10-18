Dziś rozpoczyna się XV Kongres Polska Wielki Projekt „Kierunek”! Przed nami dwa dni intensywnych dyskusji o Polsce w Europie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Kongres w tym roku odbywa się się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
Przed nami 10 paneli poświęconych ustrojowi państwa i samorządu, gospodarce, edukacji czy geopolityce Trójmorza, Europy i Zachodu, a także ceremonie wręczenia Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Medalu „Odwaga i Wiarygodność”.
Teraz mamy czasy trudne, które są dla nas wyzwaniem. Jesteśmy dumni z tego, że możemy kontynuować naszą pracę, mimo wszystkich tych przeciwności losu
— powiedział otwierając XV Kongres Polska Wielki Projekt prof. Zdzisław Krasnodębski.
Wydaje mi się , że w tych trudnych czasach potrzebny jest głębszy namysł nad sytuacją geopolityczną Polski, nad naszym krajem oraz nad tym, co moglibyśmy zrobić, abyśmy według hasła naszego kongresu „Polska Wielki Projekt”, ten wielki projekt kontynuowali, by stawał się on coraz większy, coraz bardziej znaczący. O tym będziemy rozmawiać w aspektach geopolitycznym, gospodarczym, samorządowym
— powiedział prof. Krasnodębski przypominając, że jak co roku zostanie przyznana nagroda im. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.
Prezydent RP Karol Nawrocki skierował do uczestników XV Kongres Polska Wielki Projekt „Kierunek”! list, w którym przyznał, że „z uznaniem obserwuje tę inicjatywę, która od pierwszej edycji w 2011 roku stawia fundamentalne pytania o przyszłość Rzeczypospolitej i Europy”.
Państwa udział przyjmuję jako zapowiedź, że kongresowe debaty będą prowadzić do znalezienia celnych odpowiedzi w kwestiach najżywotniejszych dla naszej Ojczyzny
— brzmią słowa listu prezydenta Nawrockiego, który odczytał w jego imieniu Szef Gabinetu minister Paweł Szefernaker.
Program wydarzenia wskazuje na zagadnienia kluczowe dla istnienia i dla perspektyw rozwoju kraju, takie jak bezpieczeństwo i geopolityka, przedsiębiorczość i samorządność, nauka i oświata. Już w samych tytułach poszczególnych paneli ujawnia się głęboko krytyczna perspektywa wobec zastanej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej. Z Kongresu, który od lat jest kuźnią rodzimej myśli konserwatywnej, płynie dobitny głos o potrzebie poszukiwania nowego modelu rządzenia. Pytanie to dotyczy zarówno naszego państwa, jak i – w szerszym wymiarze – całego świata Zachodu. Ale każdy kryzys jest jednocześnie szansą. Wykorzystają ją ci, którzy pierwsi znajdą receptę na dotychczasowe problemy i staną w awangardzie zmian. Ich kierunek to klucz do sukcesu, dlatego dziękuję, że o tym właśnie chcą Państwo rozmawiać.
Zapewniam, że wraz z moimi współpracownikami będę pilnie wsłuchiwał się w Państwa refleksje na ten temat. Jest bowiem ogromnie ważne, by Polska nie była jedynie biernym obserwatorem i przedmiotem procesów globalnych, lecz aktywnie je współtworzyła i animowała
— podkreślił w liście do uczestników kongresu prezydent Karol Nawrocki.
Transmisja z I dnia:
PROGRAM
I DZIEŃ (18 października):
10:00 - Oficjalne otwarcie XV Kongresu Polska Wielki Projekt
List Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego odczyta minister Paweł Szefernaker – Szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
10:30 - Polski mały i średni biznes w UE
Paneliści: Andrzej Senkowski - Polcar, Marek Woch - polityk, samorządowiec, prezes Stronnictwa Pracy, Waldemar Buda - europoseł PiS, b. minister rozwoju i technologii,
Moderator: Tomasz Sztreker
11:30 - Czy uniwersytety są nam jeszcze potrzebne? Perspektywa polska i Unii Europejskiej
Paneliści: Piotr Hańczyc - ekspert ds. nowych technologii, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia, Michał Łuczewski - socjolog, psycholog, metodolog, menedżer kultury, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, Piotr Dardziński - dyrektor Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej, Waldemar Buda - europoseł PiS, b. minister rozwoju i technologii
Moderator: Marek Dietl
13:30 - Trójmorze a nowy Zielony Ład UE
Paneliści: Jan Rafael Lupoměský - LupoKorn / European Advisory, Michał Ossowski - redaktor naczelny Tygodnika Solidarność, Mariusz Kamiński - europoseł Prawa i Sprawiedliwości, b. minister MSWiA, Goran Andrijanić - dziennikarz tygodnika „Sieci”, publicysta portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24
Moderator: Grzegorz Górny
14:30 - Nowe wyzwania obronne: Polska i Unia Europejska w obliczu konfliktu
Paneliści: Mariusz Kamiński - europoseł Prawa i Sprawiedliwości, b. minister MSWiA, Maciej Materka - generał, b. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Tomasz Grzegorz Grosse - profesor, politolog, socjolog, historyk
Moderator: Stanisław Żaryn
16:00 - Ameryka i Europa: razem czy osobno?
Paneliści: Adam Bielan - europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Żurawski vel Grajewski - profesor, politolog, nauczyciel akademicki, Andrzej Krajewski - Dziennik Gazeta Prawna
Moderator: Zdzisław Krasnodębski
17:00 - Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Kongres Polska Wielki Projekt przyznaje co roku Honorową Nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dla „twórców prawych i sprawiedliwych”, którzy są „dumnymi Polakami” i jednocześnie wybitnymi artystami.
Honorowa Nagroda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to oficjalna nagroda ustanowiona w 2011 r., przez organizatorów Kongresu Polska Wielki Projekt. Jest ona przyznawana wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności naszego kraju.
W latach 2011-2015, nagrodę miała formę statuetki pt. „Lśnienie” autorstwa wybitnej rzeźbiarki, przedstawicielki nurtu sztuki ziemi, pani Teresy Murak. Wykonana z brązu rzeźba nawiązuje do rombu płomiennego, figury występującej we wczesnym chrześcijaństwie. Statuetka jest, co podkreśla jej autorka, próbą uchwycenia przemiany materii w energię duchową.
Od 2016 roku nagrodę symbolizuje jedenastościenna bryła geometryczna autorstwa wybitnego twórcy, rysownika, malarza i scenografa, pana Janusza Kapusty.
PRZYPOMINAMY: „Prawo czy bezprawie”? Ciekawa debata na Kongresie Polska Wielki Projekt. Wśród panelistów prof. Piotrowski, prof. Majchrowski, M.Jurek
