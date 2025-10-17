Prezydent Karol Nawrocki chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe, dlatego skieruje pismo do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, w którym wyrazi zgodę na jego upublicznienie - poinformował rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan majątku Prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie ma nic do ukrycia, co też pokazał w trakcie kampanii wyborczej, publikując swoje oświadczenia z poprzednich lat
— dodał Leśkiewicz we wpisie na platformie X.
Zgodnie z przepisami oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezesa SN. Informacje zawarte w oświadczeniu prezydenta są zastrzeżone, chyba że składający oświadczenie wyrazi zgodę na jego ujawnienie. Wówczas oświadczenie jest publikowane na stronie Sądu Najwyższego. Na stronie SN - w związku z pisemną zgodę na ich publikacje - zamieszczone są na przykład oświadczenia majątkowe poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy z ostatnich sześciu lat.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743439-prezydent-nawrocki-ujawni-swoje-oswiadczenie-majatkowe
