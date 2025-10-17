„Kiedy agresor bombarduje twój kraj, możesz kontratakować, sabotując jego zdolność do finansowania wojny. To się nazywa samoobrona” - tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiedział w piątek szefowi MSZ Węgier, który zarzucił Polsce, że przez odmowę wydania Niemcom Wołodymyra Żurawlowa „wypuściła terrorystę”.
Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania władzom niemieckim Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił mu areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania jako podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream.
Decyzja sędziego
Decyzję w sprawie Żurawlowa ogłosił sędzia Dariusz Łubowski.
Innymi słowy Ukraina, o ile to Ukraina, siły specjalne i ścigany, czego sąd nie przesądza, zorganizowały zbrojną misję zniszczenia rurociągów wroga, to działania te nie były bezprawne. Przeciwnie, były uzasadnione, racjonalne i sprawiedliwe
— powiedział sędzia.
Dodał, że ukraińscy żołnierze i wszyscy działający w ramach sił zbrojnych Ukrainy, także sił specjalnych albo na zlecenie sił specjalnych, nie mogą być uznawani za terrorystów czy sabotażystów, albowiem realizując wszelkimi sposobami cel, jakim jest obrona ich ojczyzny, osłabiają wroga.
Krytyka ze strony Węgier
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto we wpisie na X ostro skrytykował decyzję polskiego sądu i komentarze polityków.
Skandaliczne: według Polski, jeśli nie podoba ci się jakaś infrastruktura w Europie, możesz ją wysadzić. W ten sposób dali wstępną zgodę na ataki terrorystyczne w Europie. Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje – oto gdzie znajduje się europejska praworządność
— napisał minister Szijjarto.
Węgry utrzymują silną zależność energetyczną od Rosji i odrzucają presję UE i USA na zerwanie tych powiązań - w Moskwie minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto podkreślał, że Węgry nie zgodzą się na narzucane z zewnątrz ograniczenia, broniąc priorytetu bezpieczeństwa energetycznego, zaś premier Orban argumentuje, że odejście od rosyjskich dostaw „zrujnowałoby” gospodarkę Węgier. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie Węgry kwestionują wsparcie ze strony UE dla Kijowa i grożą wetem wobec kolejnych pakietów sankcji.
Odpowiedź Sikorskiego
Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się na platformie X bezpośrednio do Szijjarto.
Nie, Peter. Kiedy zagraniczny agresor bombarduje twój kraj, możesz zasadnie kontratakować, sabotując jego zdolność do finansowania wojny. To się nazywa samoobrona
— napisał Sikorski.
Szijjarto swoją wypowiedzią skomentował wpis premiera Donalda Tuska, który określił decyzję warszawskiego sądu jako „słuszną” i zaznaczył, że „sprawa została zamknięta”.
as/PAP
