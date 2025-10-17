„To jest niebywała rzecz. To jest po prostu absolutny skandal. Od samego początku można było podjąć działania. Po pierwsze mieliśmy podobne sytuacje. Rosjanie na przykład wykorzystywali czerwone noty Interpolu” - mówił o rządowej bezczynności ws. Wołodymyra Żurawlowa na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, były szef CBA, były minister spraw wewnętrznych i administracji
Sąd odmówił władzom niemieckim wydania Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie.
Tusk jak Piłat
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował Mariusz Kamiński, były szef CBA, były minister spraw wewnętrznych i administracji.
Od samego początku nie miałem najmniejszych wątpliwości, że działania policji, działania prokuratury w tej sprawie wynikają absolutnie z nadgorliwości. Tusk chciał się zachować jak Piłat - „Niemcy domagają się zatrzymania tego człowieka, deportowania go, to niech tutaj sądy robią swoje, policja robi swoje”
— wskazał.
Pierwsze komunikaty w ogóle w tej sprawie, w dniu zatrzymania tego bohatera ukraińskiego, były takie triumfalne - „mamy go, policja powiatowa w Pruszkowie ma tego przestępcę, tego zbrodniarza”. MSW też z satysfakcją odnotowało, że już został dostarczony do sądu w celu deportacji
— dodał.
To jest niebywała rzecz. To jest po prostu absolutny skandal. Od samego początku można było podjąć działania. Po pierwsze mieliśmy podobne sytuacje. Rosjanie na przykład wykorzystywali czerwone noty Interpolu. Pamiętam dokładnie, jak byłem ministrem spraw wewnętrznych, kiedy nagle policja zatrzymała osobę oskarżoną o morderstwo, obywatela Ukrainy ściganego przez prokuraturę rosyjską, oskarżonego o morderstwo. Co się okazało? To był jeden z organizatorów batalionów ochotniczych, które broniły Krymu w roku 2014 przed rosyjską inwazją
— wskazał i przypomniał, że podjął działania w jego obronie.
Nargorliwość rządu
Mariusz Kamiński został zapytany o to, z czego jego zdaniem wynika ta nadgorliwość rządu.
To są decyzje rządu. Tusk przecież przez wiele dni całkowicie milczał, w ogóle nie zajmował stanowiska. „Sądy robią swoje, policja robi swoje. Nas to nie dotyczy”. Nie, nas to dotyczy. Wysadzenie Nord Streamu było pewnym przełomem wojny
— zaznaczył.
Przecież to była gigantyczna machina - Gazprom i Nordstreamy - pompująca pieniądze, gotówkę
— dodał.
Likwidacja tego była jednym z ważniejszych celów wojny obronnej Ukrainy, a jednocześnie było to w głębokim interesie i Unii Europejskiej, żeby nie uzależniać Unii od rosyjskiego gazu i w interesie Polski
— powiedział.
To nie są metody prawicy
Mariusz Kamiński zabrał także głos na temat incydentu do którego doszło przed biurem Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Zwrócił on uwagę, że sprawa ta jest o tyle dziwna, że zwolennicy prawicy w ten sposób się nie zachowują.
Zwolennicy prawicy protestujący przeciwko rządowi takich metod nie używają
— zaznaczył.
Mieliśmy płonące budki pod ambasadą rosyjską, żeby skompromitować uczestników Marszu Niepodległości, straszny mord, to rzeczywiście był akt terroru, czyli Cyba. To są ich metody
— ocenił.
Jeżeli ktoś ma tak radykalne poglądy skierowane przeciwko rządowi, proszę i apeluję, myślę, że państwo też podzielacie ten pogląd, żeby tego nie czynić w ten sposób. Można w różny sposób i należy protestować twardo przeciwko tej ekipie 13 grudnia, ale są pewne metody, których stosować się nie powinno i nie można
— podkreślił.
Mariusz Kamiński podkreślił, że ta sytuacja jest na rękę Platformie Obywatelskiej, która może przedstawiać się jako „ofiary terroru”.
