„Skala obłudy tego rządu już mnie chyba nie zaskoczy… Nawet w takiej sprawie będą odwracać kota ogonem, choć to przecież nielegalna prokuratura Tuska i Żurka była za dopuszczalnością wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nord Stream” - napisał na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Decyzję podjął sędzia Dariusz Łubowski.
CZYTAJ WIĘCEJ: Sąd odmówił wydania Wołodymyra Żurawlowa Niemcom! Nakazał też jego zwolnienie, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa
Obłuda władzy
Lider opozycji z zadowoleniem przyjął decyzję sądu, jednak zaznaczył, że powoli przestaje go zadziwiać „skala obłudy tego rządu”. Podkreślał zwłaszcza działania prokuratury w kontekście sprawy Ukraińca.
Skala obłudy tego rządu już mnie chyba nie zaskoczy… Nawet w takiej sprawie będą odwracać kota ogonem, choć to przecież nielegalna prokuratura Tuska i Żurka była za dopuszczalnością wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nord Stream. Gdyby nie racjonalne podejście sądu, los tego człowieka byłby z góry przesądzony. Warte uwagi jest także uzasadnienie odmownej decyzji sądu wobec wniosku Tuskowej prokuratury: słabe uzasadnienie wniosku przesłane przez Niemców i upolitycznienie niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż to politycy w Niemczech powołują sędziów
— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.
