Przetrzymywanie Żurawlowa. Prezes PiS wskazuje na winę rządu. "Gdyby nie racjonalne podejście sądu, los tego człowieka byłby z góry przesądzony"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka/wPolityce.pl/X
Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka/wPolityce.pl/X

Skala obłudy tego rządu już mnie chyba nie zaskoczy… Nawet w takiej sprawie będą odwracać kota ogonem, choć to przecież nielegalna prokuratura Tuska i Żurka była za dopuszczalnością wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nord Stream” - napisał na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Decyzję podjął sędzia Dariusz Łubowski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sąd odmówił wydania Wołodymyra Żurawlowa Niemcom! Nakazał też jego zwolnienie, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa

Obłuda władzy

Lider opozycji z zadowoleniem przyjął decyzję sądu, jednak zaznaczył, że powoli przestaje go zadziwiać „skala obłudy tego rządu”. Podkreślał zwłaszcza działania prokuratury w kontekście sprawy Ukraińca.

Skala obłudy tego rządu już mnie chyba nie zaskoczy… Nawet w takiej sprawie będą odwracać kota ogonem, choć to przecież nielegalna prokuratura TuskaŻurka była za dopuszczalnością wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nord Stream. Gdyby nie racjonalne podejście sądu, los tego człowieka byłby z góry przesądzony. Warte uwagi jest także uzasadnienie odmownej decyzji sądu wobec wniosku Tuskowej prokuratury: słabe uzasadnienie wniosku przesłane przez Niemców i upolitycznienie niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż to politycy w Niemczech powołują sędziów

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ TEZ:

Wielki entuzjazm po decyzji sędziego Dariusza Łubowskiego. „Presja medialna ma sens”; „Niezwykle odważny”; „Brawo”

TYLKO U NAS. Warchoł: Orzeczenie ws. Żurawlowa jest odważne. Można było się spodziewać sądu kapturowego w Niemczech

maz/wPolityce.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych