PSL pod presją ws. związków partnerskich. Czarnek przedstawił alternatywę: "Możecie przejść do koalicji z nami"

Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się obecnie pod presją pozostałych partii należących do koalicji 13 grudnia ws. związków partnerskich. Przemysław Czarnek w programie „Super Expressu” przypomniał posłom tej partii, że zawsze mają oni alternatywę w postaci możliwości rządów z Prawem i Sprawiedliwością.

CZYTAJ TAKŻE: Co tam Mercosur i problemy rolników. Najważniejszy mariaż PSL i Nowej Lewicy ws. związków partnerskich. „Witos przewraca się w grobie”

Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, były minister edukacji i nauki był gościem programu Super Expressu. Podczas rozmowy odniósł się szantażu stosowanego przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego wobec PSL. Wskazał, że ludowcy nie muszą dawać się traktować w ten sposób.

Szanowny PSL-u, ludzie ze wsi, z tradycji, z rodzin chrześcijańskich, chodzący także do kościoła - nie musicie ulegać szantażowi pana Domańskiego. Możecie przejść do koalicji z nami. My na was nie będziemy wymuszać naruszenia artykułu 18. konstytucji i chodzenia pod prąd temu, co jest w tradycji i w prawie zapisane

— powiedział.

Kiedy byliśmy u władzy, pszenica nie kosztowała około 600 zł jak dzisiaj, tylko kosztowała 1300, a i tak do niej dopłacaliśmy jeszcze 400 zł po to, żeby rolnicy mieli z czego żyć. Wy dzisiaj jesteście u władzy, pszenica kosztuje 600 zł, nie dopłacacie ani grosza, proponujecie ludziom kredyty, których i tak już nie ma do wzięcia i tak by tego nie wzięli

— podkreślił.

I jeszcze ulegacie szantażowi skrajnej lewicy, że musicie coś zrobić ze związkami partnerskimi. To jest szaleństwo

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:Związki partnerskie zawierane przed notariuszem? Prezes Kaczyński: „To ultralewicowe rozwiązanie”; „Niekonstytucyjne”

