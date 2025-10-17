Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się obecnie pod presją pozostałych partii należących do koalicji 13 grudnia ws. związków partnerskich. Przemysław Czarnek w programie „Super Expressu” przypomniał posłom tej partii, że zawsze mają oni alternatywę w postaci możliwości rządów z Prawem i Sprawiedliwością.
Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, były minister edukacji i nauki był gościem programu Super Expressu. Podczas rozmowy odniósł się szantażu stosowanego przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego wobec PSL. Wskazał, że ludowcy nie muszą dawać się traktować w ten sposób.
Szanowny PSL-u, ludzie ze wsi, z tradycji, z rodzin chrześcijańskich, chodzący także do kościoła - nie musicie ulegać szantażowi pana Domańskiego. Możecie przejść do koalicji z nami. My na was nie będziemy wymuszać naruszenia artykułu 18. konstytucji i chodzenia pod prąd temu, co jest w tradycji i w prawie zapisane
— powiedział.
Kiedy byliśmy u władzy, pszenica nie kosztowała około 600 zł jak dzisiaj, tylko kosztowała 1300, a i tak do niej dopłacaliśmy jeszcze 400 zł po to, żeby rolnicy mieli z czego żyć. Wy dzisiaj jesteście u władzy, pszenica kosztuje 600 zł, nie dopłacacie ani grosza, proponujecie ludziom kredyty, których i tak już nie ma do wzięcia i tak by tego nie wzięli
— podkreślił.
I jeszcze ulegacie szantażowi skrajnej lewicy, że musicie coś zrobić ze związkami partnerskimi. To jest szaleństwo
— dodał.
