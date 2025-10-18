Parlamentarzyści podczas piątkowego posiedzenia Sejmu wzięli na tapet nowelizację ustawy o CIT, która podnosi stawkę podatku dochodowego od banków. Lider Razem Adrian Zandberg zaatakował Mateusza Morawieckiego. „Wraz z Mentzenem i większością PiSu zagłosował właśnie przeciwko wyższemu podatkowi dla banków” - napisał na portalu X. Na odpowiedź zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. „Panie Adrianie, proszę nie używać tanich populizmów. Byłem pierwszym politykiem, który postulował windfall tax. Ja nie jestem za państwem dziadowskim i minimalnym” - zripostował szef EKR.
W Sejmie głosowano nad wyższym podatkiem CIT dla banków. Głos w sprawie zabrał lider Razem Adrian Zandberg, który postanowił zaatakować byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Pamiętacie, jak premier Mateusz Morawiecki był za opodatkowaniem nadzwyczajnych zysków banków? No to chyba już nie jest. Wraz z Mentzenem i większością PiSu zagłosował właśnie przeciwko wyższemu podatkowi dla banków
— napisał na portalu X.
Morawiecki odpowiada Zandbergowi
Na odpowiedź szefa EKR nie trzeba było długo czekać. Były premier zamieścił pod wpisem Zandberga komentarz.
Panie Adrianie, proszę nie używać tanich populizmów. Byłem pierwszym politykiem, który postulował windfall tax. Ja nie jestem za państwem dziadowskim i minimalnym. Jak mamy coś uchwalać to tylko wersje najlepsze dla Polski, a nie dla lobbystów niemieckich czy bankowych. Jak podatek dla banków to tylko porządny, a nie mikro
— odpowiedział.
Morawiecki przywołał również swój wpis z 10 października, gdzie wytłumaczył, jak skutecznie opodatkować banki.
Jak zasypać dziurę budżetową Tuska i Domańskiego? Podatkiem od nadzwyczajnych zysków banków! Nawet 20 miliardów złotych może leżeć na ulicy, a konkretnie - w kieszeniach właścicieli banków
— czytamy we wpisie.
Sejm głosami koalicji rządzącej podniósł stawkę podatku dochodowego od banków. Stawka będzie taka sama zarówno dla banków osiągających ogromne zyski, jak i drobnych banków spółdzielczych i SKOK-ów.
