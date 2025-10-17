Politycy PiS oraz niektórzy przedstawiciele życia publicznego w Polsce z ogromnym entuzjazmem przyjęli decyzję sędziego Dariusza Łubowskiego, który nie zgodził się na oddanie w ręce niemieckiego wymiaru sprawiedliwości Wołodymyra Żurawlowa, podejrzanego o wysadzenie 26 września 2022 roku trzech nitek gazociągu Nord Stream. „Bardzo dobra decyzja sądu. Teraz trzeba wyjaśnić, kto w prokuraturze Bodnara i Żurka podejmował decyzje, by gorliwie wykonywać to, czego bezprawnie oczekiwały służby RFN” - napisał na platformie X Paweł Jabłoński.
Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Decyzję podjął sędzia Dariusz Łubowski.
Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.
49-letni Ukrainiec przekonuje, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał na Ukrainie.
„Niezwykle odważny sędzia”
Decyzja sędziego Łubowskiego spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w środowisku PiS, a także prezydenta Nawrockiego i niektórych prawników.
Tylko przypomnę, że to polska prokuratura wnioskowała o 100-dniowy areszt. Bardzo dobrze, że sąd się na to nie zgodził, tak samo jak na wydalenie Wołodymyra Ż. Jak widać, presja medialna ma sens. Nie można pozwalać, by wpływy rosyjskie - z którymi PiS tak mocno walczył - wracały na nowo
— zaznaczył Daniel Obajtek.
Bardzo dobra decyzja sądu. Teraz trzeba wyjaśnić, kto w prokuraturze Bodnara i Żurka podejmował decyzje, by gorliwie wykonywać to, czego bezprawnie oczekiwały służby RFN
— ocenił Paweł Jabłoński.
Sąd naprawił haniebne działania rządu Tuska. Tropienie ob. Ukrainy za domniemane ataki na cele rosyjskie jest sprzeczne z polską racją stanu. Brawo sąd!
— podkreślił Mariusz Kamiński.
Sąd nie zgodził się na wydanie Niemcom podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Ż. i uchylił mu tymczasowy areszt. Chociaż tyle. Ściganie przez Polskę jakiejkolwiek osoby, która teoretycznie lub potencjalnie działała na korzyść Rzeczpospolitej, byłoby fatalnym sygnałem
— napisał Tobiasz Bocheński.
Brawo!
— skwitował Cenckiewicz.
Sędzia Dariusz Łubowski orzekał już w najgłośniejszych sprawach ENA państw europejskich jak sprawa Denisa Lesowa czy małżeństwa den Hertog, w których broniłem. Niezwykle odważny sędzia. Brawo!
— napisał Bartosz Lewandowski.
Sąd nie zgodził się wydać Niemcom Ukraińca, którego Berlin oskarża o wysadzenie Nord Stream 2. Porażka neoprokuratury Tuska, która uznała, że jego wydanie jest prawnie dopuszczalne. Ukrainiec jest bohaterem wojennym, który powstrzymał niemieckie finansowanie wojny Putina. Powinien dostać nagrodę, a nie kraty, które zgotował mu Tusk
— przedstawił swój punkt widzenia Marcin Warchoł.
TO JEST GRUBE! 🔴 Sędzia Dariusz Łubowski odmawia Niemcom wydania Ukraińca, ponieważ niemieccy sędziowie powoływani są wyłącznie przez polityków, a zatem nie spełniają standardów TSUE, jeśli chodzi o ENA! Zatem, jeśli UE ma problem z sądownictwem jakiegokolwiek państwa, niech zajmie się Niemcami 😂
— napisał Sebastian Kaleta.
Polski sąd odmawiając wydania Ukraińca do Niemiec wskazał na brak niezależności niemieckich sądów. W połowie landów nie ma nawet odpowiednika polskiej KRS, sędziów wybierają wprost politycy. Podobnie na poziomie federalnym
— wskazał Marcin Romanowski.
Zgadnijcie, kto był atakowany przez lewaków już 5 lat temu? Tak, sędzia Dariusz Łubowski - ten, który nie wydał dziś Ukraińca Niemcom za Nord Stream 2
— podkreślił Michał Woś.
Sąd nie zgodził się na wydanie Wołodymyra Ż. Niemcom. Pytanie, kto odpowie za akcje polskich służb i prokuratorzy na życzenie Niemców? I za zezwolenie niemieckim służbom na prowadzenie przeszukań w Polsce?
— napisał Paweł Rybicki.
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743403-fala-komentarzy-po-decyzji-sedziego-lubowskiego-brawo
