Były dyrektor Narodowego Instytutu Wolności ujawnia bulwersujące praktyki prześladowania konserwatywnych organizacji pozarządowych przez obecne władze instytutu. „Z tych organizacji, które zostały wylosowane do kontroli zgodnie z naszymi procedurami, skontrolowanych zostało może 10 procent. Reszta organizacji, które dotknięta kontrolą, zostało natomiast dobrane ewidentnie z klucza politycznego - mówi dla wPolityce.pl.

Profesor Piotr Gliński w rozmowie z portalem wPolityce.pl ujawnił bulwersujące działania koalicji 13 grudnia, która prowadzi działania prześladowcze wobec organizacji pozarządowych, które korzystały ze wsparcia podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Polityczne kontrole

Szczegóły tych działań ujawnia w rozmowie z portalem wPolityce.pl były dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

Zaraz po moim odwołaniu w marcu 2024 roku został albo zmieniony plan kontroli, albo nierealizowany jest zupełnie plan kontroli, który ja jeszcze podpisywałem razem z dyrektorem Jaśkiewiczem. Na koniec ubiegłego roku dotarły do mnie informacje, że z tych organizacji, które zostały wylosowane do kontroli zgodnie z naszymi procedurami, skontrolowanych zostało może 10 procent. Reszta organizacji, które dotknięta kontrolą, zostało natomiast dobrane ewidentnie z klucza politycznego.

— mówi.

Kontrolami objęte zostały organizacje, które miały „konserwatywny kręgosłup” i realizowały projekty tożsamościowe, patriotyczne, konserwatywne

— wskazuje.

Przykład z Poznania

Kaczmarczyk wyjawia, że po jego odejściu NIW zlikwidował Biuro Badań i Analiz, a miejsce to powołał Biuro Kontroli.

Myśmy oczywiście mieli stanowisko do spraw kontroli i kontrole były realizowane zgodnie z procedurami. Były to kontrole wykorzystywania środków prowadzone zgodnie z ustawami. Mimo to zostało powołane odrębne biuro, które się miało tylko tymi sprawami zajmować

— mówi.

Zaczęto na nieco większą skalę docierać z kontrolami do organizacji. To były często projekty, które już były zakończone, już były rozliczone przez nas. Na przykład Instytut Poznański w Poznaniu, który dostał dotację około 600 000 zł na rozwój instytucjonalny. Oni stworzyli za to ośrodek szkoleniowy, ośrodek zbierania innych NGO-sów w Poznaniu. NIW wysłał do nich kontrolę już po rozliczeniu tego projektu. Muszę przyznać, że to jest jeden z tych projektów, z których ja byłem bardzo zadowolony, bo był bardzo profesjonalnie zrealizowany przez tamtejszą organizację. To jest ta organizacja, która organizuje już od kilku lat poznańskie kongresy gospodarcze. Teraz w październiku też będzie i to są międzynarodowe imprezy

— wyjaśnia.

Poznań jest taki, jaki jest, jeśli chodzi o władze samorządowe. Tam konserwatywne, prawicowe, chrześcijańskie NGO-sy miały pod górkę ze strony władz miasta. Powstanie takiego ośrodka, który pomagał pisać wnioski tym organizacjom konserwatywnym, szkolił ich z pisania wniosków, dawał im informacje, gdzie można pozyskać środki na działania projektowe, to było bardzo ważne i bardzo cenne. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, do czego się można było przyczepić w tej kontroli

— mówi.

Z informacji, które do mnie docierały, to były właściwie takie, powiedziałbym, wręcz „michałki”, że źle podpisana faktura czy coś takiego. Merytorycznie się do czegokolwiek przyczepić absolutnie nie można było

— dodaje.

To nie wszystko

Nasz rozmówca wskazuje, że organizacje pozarządowe alarmują, że są dręczone wielomiesięcznymi procedurami, które trwają w nieskończoność.

Ciągle ci społecznicy muszą się stawiać na kontrole, coś udostępniać

— zaznacza.

Innym przykładem jest organizacja Matecznik Pomocniczości z województwa lubuskiego. Tam też zakwestionowane zostały jakieś opisy faktur. To był też projekt, w sprawie którego my już zatwierdziliśmy sprawozdanie po jego zakończeniu. To był projekt dosyć trudny, w którym chodziło o wspieranie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, ale także samorządów uczniowskich i parlamentów studenckich

— wyjaśnia.

Przekazuje on, że kontrola zarządała od organizacji… zwrotu całości dotacji.

Kaczmarczyk podkreśla, że organizacji kontrolowanych w całej Polsce jest znacznie więcej.

Oczywiście Kongres Polska Wielki Projekt był kontrolowany. Przyczepiali się do jakichś wydatków. Wiem, że mocno kontrolowane były jakieś organizacje w województwie świętokrzyskim, a także w innych województwach

— mówi.

Paraliż organizacji

Były szef NIW wskazuje, że oczywiście organizacje mogą się odwołać od decyzji zwrotowej i iść do sądu.

Natomiast to oczywiście generuje koszty dla społeczników, bo oni muszą zatrudniać kancelarie prawne, żeby dochowali terminów, żeby się ze wszystkim wywiązali w procedurach administracyjnych

— mówi.

To działa paraliżująco na te organizacje prawicowe

— podkreśla.

