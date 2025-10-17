Papież Leon XIV zaapelował do rosyjskich katolików o to, by dawali przykład miłości, braterstwa, solidarności i wzajemnego szacunku dla wszystkich osób, wśród których żyją. Na audiencji w Watykanie przyjął pielgrzymów z Rosji z przedstawicielami duchowieństwa, przybyłych z okazji Roku Świętego.
W przemówieniu skierowanym do uczestników pielgrzymki z Rosji Leon XIV podkreślił:
Wasza obecność wpisuje się w drogę tylu pokoleń, które odwiedzały miejsca, gdzie bije serce duszy chrześcijańskiej.
Nawiązując do nadziei, która jest tematem przewodnim Roku Świętego, papież zaznaczył:
Nadzieja nie zawodzi i zachęca, bo także na ruinach mimo grzechu i wrogości Bóg może zbudować nowy świat i odnowione życie.
Mówił też, że każdy wierzący jest „żywym kamieniem w gmachu Kościoła”.
Każdy kamień, nawet mały, położony przez Boga we właściwym miejscu pełni ważną rolę dla stabilności całej konstrukcji
— dodał papież.
Podążać drogą chrześcijańską
Powiedział rosyjskim katolikom: „Po tej jubileuszowej pielgrzymce wrócicie na swoje ziemie i będziecie wezwani do tego, by dalej podążać drogą chrześcijańską; duszpasterze i wierni razem nie zapominając o tym, że wszyscy jesteście odpowiedzialni za wasz lokalny Kościół”.
Niech od waszych rodzin, waszych wspólnot parafialnych i diecezjalnych wyjdzie przykład miłości, braterstwa, solidarności i wzajemnego szacunku dla wszystkich osób, wśród których żyjecie, pracujecie i uczycie się
— zaapelował Leon XIV.
Stwierdził następnie:
W ten sposób można rozpalić ogień chrześcijańskiej miłości, gotów rozgrzać chłód serc, nawet tych najtwardszych.
Papież przypomniał, że minął prawie rok, odkąd jego poprzednik Franciszek pobłogosławił ikonę Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) i podarował ją lokalnemu Kościołowi w Rosji, by była znakiem Roku Świętego.
Niech pielgrzymowanie tej ikony do diecezji katolickich w Rosji będzie źródłem pocieszenia dla was, dla waszych rodzin, szczególnie dla osób chorych i cierpiących
— dodał.
