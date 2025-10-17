Połączone sejmowe komisje spraw zagranicznych przyjęły z poprawkami przygotowany przez PiS projekt uchwały wzywającej do działań na rzecz przeniesienia rosyjskiej ambasady w Warszawie z bliskiego sąsiedztwa m.in. MON i Belwederu. „Presja ma sens. (…) Dziękuję za przyjęcie mojego apelu o ponadpartyjną zgodę w tej sprawie” - napisał na X Marcin Ociepa.
Dwie sejmowe komisje kontynuowały dziś przerwane dzień wcześniej posiedzenie poświęcone przygotowanemu przez PiS projektowi uchwały wzywającej rząd do działań na rzecz przeniesienia siedziby rosyjskiej ambasady w Warszawie, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie MON i Belwederu.
Jednolity front antyrosyjski w Sejmie
Projekt komisje przyjęły niemal jednogłośnie po uwzględnieniu kilku zaakceptowanych przez wnioskodawców i MSZ poprawek ws. tekstu uchwały - w art. 1 proponowanej uchwały zamiast wezwania rządu do „niezwłocznego przejęcia terenu przy ul. Belwederskiej 49 w Warszawie, który sąsiaduje z Ministerstwem Obrony Narodowej przy ul. Klonowej 1, celem wzmocnienia ochrony kontrwywiadowczej oraz antydronowej siedziby Ministra Obrony Narodowej, Belwederu oraz kompleksu budynków KPRM przy ul. Parkowej” rząd ma zostać wezwany do „zapewnienia warunków bezpieczeństwa terenu” przy ul. Belwederskiej 49 - czyli działki, którą obecnie zajmuje rosyjska ambasada.
W drugim artykule projektu uchwały znalazło się natomiast wezwanie rządu do „podjęcia z poszanowaniem prawa międzynarodowego działań na rzecz przeniesienia ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie” zamiast wezwania do „przejęcia nieruchomości Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie z poszanowaniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych”.
„Charakter propaństwowy”
Reprezentant wnioskodawców Marcin Ociepa (PiS), który będzie przedstawiał projekt uchwały na dalszych etapach prac w Sejmie, ocenił w rozmowie z PAP, że przyjęte poprawki nie zmieniają zasadniczego wydźwięku uchwały, i ocenił, że to, że poprawiony projekt został przyjęty niemal jednogłośnie przez posłów z dwóch komisji - przy 57 głosach „za” i jednym wstrzymującym - to „wielki sukces”. Wcześniej, w trakcie debaty nad projektem zapewniał, że inicjatywa ma charakter propaństwowy i leży w interesie bezpieczeństwa kraju.
Projekt uchwały ws. wywłaszczenia rosyjskiej ambasady politycy PiS zapowiedzieli w połowie września, po tym, jak w polską przestrzeń wtargnęły rosyjskie drony, z których część była uzbrojona, i w ocenie wojska stwarzała realne zagrożenie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński argumentował wtedy, że położenie rosyjskiej ambasady w bliskim sąsiedztwie polskich budynków rządowych w centrum Warszawy - będące spuścizną po czasach PRL - jest wysoce problematyczne ze względów bezpieczeństwa.
Teraz projekt uchwały trafi na plenarne obrady Sejmu.
Ponadpartyjna zgoda
Ociepa dał też w mediach społecznościowych wyraz swemu ukontentowaniu z powodu przyjęcia uchwały PiS.
Presja ma sens❗️Połączone komisje obrony narodowej i spraw zagranicznych Sejmu RP niemal jednogłośnie przyjęły projekt uchwały wzywającej rząd do podjęcia działań w kierunku relokacji ambasady rosyjskiej z bezpośredniego sąsiedztwa MON. Dziękuję za przyjęcie mojego apelu o ponadpartyjną zgodę w tej sprawie
— napisał Marcin Ociepa.
