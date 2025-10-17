„To ultralewicowe rozwiązanie uderzające w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina” - ocenił na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do propozycji wprowadzenia w Polsce związków partnerskich.
Lider opozycji krytycznie ocenił zabiegi koalicji rządzącej, których celem ma być wprowadzenie do polskiego prawa i porządku społecznego instytucji związków partnerskich.
Propozycja związków partnerskich zawieranych przed notariuszem jest nie tylko rażąco niekonstytucyjna, ale zmierza do zastąpienia tradycyjnego małżeństwa pseudozwiązkami. To ultralewicowe rozwiązanie uderzające w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina
— napisał na X Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ TEŻ:
— Lewica forsuje projekt dotyczący związków partnerskich. Ma zawierać ok. 20 uprawnień. „Decyzja polityczna w jego sprawie już zapadła”
— Co tam Mercosur i problemy rolników. Najważniejszy mariaż PSL i Nowej Lewicy ws. związków partnerskich. „Witos przewraca się w grobie”
— Co tam spadające drony, co tam dziurawy budżet?! Gawkowski: Związki partnerskie wśród priorytetów programowych rządu
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743383-prezes-pis-o-zwiazkach-partnerskich-razaco-niekonstytucyjne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.