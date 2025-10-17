Związki partnerskie zawierane przed notariuszem? Prezes Kaczyński: "To ultralewicowe rozwiązanie"; "Niekonstytucyjne"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka/X

To ultralewicowe rozwiązanie uderzające w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina” - ocenił na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do propozycji wprowadzenia w Polsce związków partnerskich.

Lider opozycji krytycznie ocenił zabiegi koalicji rządzącej, których celem ma być wprowadzenie do polskiego prawa i porządku społecznego instytucji związków partnerskich.

Propozycja związków partnerskich zawieranych przed notariuszem jest nie tylko rażąco niekonstytucyjna, ale zmierza do zastąpienia tradycyjnego małżeństwa pseudozwiązkami. To ultralewicowe rozwiązanie uderzające w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina

— napisał na X Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ TEŻ:

Lewica forsuje projekt dotyczący związków partnerskich. Ma zawierać ok. 20 uprawnień. „Decyzja polityczna w jego sprawie już zapadła”

Co tam Mercosur i problemy rolników. Najważniejszy mariaż PSL i Nowej Lewicy ws. związków partnerskich. „Witos przewraca się w grobie”

Co tam spadające drony, co tam dziurawy budżet?! Gawkowski: Związki partnerskie wśród priorytetów programowych rządu

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych