Prezydent podpisał w Gdyni inicjatywę ustawodawczą „Tak! Dla polskich portów”. Projekt ustawy zobowiązuje rząd do szeregu inwestycji w celu zabezpieczenia interesów gospodarczych i strategicznych Polski. „To kolejne wypełnianie moich zobowiązań z kampanii wyborczej. ‘Plan 21’ będzie konsekwentnie realizowany przez najbliższe pięć lat z pełną determinacją” - mówił Karol Nawrocki w Gdyni.
Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem państwa polskiego. Potencjałem gospodarczym, militarnym, wojskowym, choć jest także wielkim wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa państwa polskiego. Efektywność państwa polskiego w korzystaniu z możliwości Morza Bałtyckiego jest zobowiązaniem nas wszystkich jako narodowej wspólnoty i musi spotkać się z troską prezydenta Polski
— podkreślił Karol Nawrocki.
Rozwój infrastruktury portowej
Zwrócił uwagę na fakt, że „koncepcja rozwoju polskiej infrastruktury portowej z 2019 roku dotykała horyzontu roku 2030, a ja jestem już dzisiaj przekonany, że musimy myśleć o dużo szerszej perspektywie, przynajmniej do 2035 roku”.
I właśnie tego dotyczy projekt podpisanej dzisiaj ustawy. Jest to próba strategicznego, szerokiego spojrzenia na polską gospodarkę morską, ale też próba zdyscyplinowania rządu, aby dokończył inwestycje, które zostały rozpoczęte za czasów Zjednoczonej Prawicy. To ustawa skierowana nie przeciwko komukolwiek, ale strategiczne spojrzenie na konieczność zajęcia się kwestią rozwoju infrastruktury portowej
— mówił prezydent Nawrocki.
60 mld zł do budżetu państwa
Wskazał, że „gdy spojrzymy na infrastrukturę portową, to musimy mieć świadomość, że zasadnicza część handlu międzynarodowego odbywa się za sprawą polskich portów”.
Polskie porty generują 30 tys. miejsc pracy i dają 60 mld zł do budżetu państwa. Dynamiczna wymiana handlowa za sprawą polskich portów rozwijała się do roku 2024. Ten rok 2024 był pewnym rodzajem kryzysu, bowiem wówczas po raz pierwszy wymiana handlowa była mniejsza niż w roku poprzednim. Nie zmienia do faktu, że musimy dokładać wszelkich sił, aby rozwijać infrastrukturę portową
— powiedział Karol Nawrocki.
Ocenił, że „bez infrastruktury portowej nie mielibyśmy bezpieczeństwa energetycznego”.
Bez gazoportu w Świnoujściu nie moglibyśmy zabezpieczyć swojego bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnić od surowców z Federacji Rosyjskiej. W końcu polskie porty to także miejsce, za sprawą których trafia sprzęt wojskowy do naszych sojuszników, do Amerykanów, ale także do Wojska Polskiego, więc de facto rozwój infrastruktury portowej decyduje też o naszym bezpieczeństwie wojskowym. To bardzo ważne i zobowiązujące i dla mnie jako prezydenta polski, i dla rządu, i dla przyszłych rządów
— zaznaczył prezydent.
W projekcie ustawy pochylam się nad koniecznością dokończenia i budowy terminala głębokowodnego w Świnoujściu. Da to możliwość obsługi największych statków kontenerowych
— dodał.
