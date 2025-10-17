„Aż 5 milionów Polaków jest ubogich. Jednak skala skrajnego ubóstwa zmniejszyła się do 1,9 mln obywateli” - pisze Wirtualna Polska powołując się na raport „Poverty Watch 2025” przygotowanym przez EAPN Polska. Dokument wskazuje jednocześnie, że prawie milion Polaków jest trudnej sytuacji, gdyż żyjąc na skraju ubóstwa nie kwalifikuje się już, by otrzymywać pomoc społeczną od państwa. Z danych wynika, że ubóstwo w Polsce w ciągu ostatniego roku wzrosło.
Raport „Poverty Watch 2025” przygotowany przez EAPN Polska, czyli Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu przygotowywany jest co roku. Ostanie dane pokazują, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczna osób ubogich. W ubóstwie żyje obecnie 5 mln, a w skrajnym ubóstwie prawie 2 mln - dokładnie to 1,9 mln. Pocieszające jest jedynie to, że skala skrajnego ubóstwa zmniejszyła się. To efekt zaplanowanego przez rzez rząd PiS podniesienia świadczenia na każdego dziecko z 500 plus do 800 plus. Obecny rząd z tego projektu się nie wycofał.
Przełomowy był wzrost świadczenia wychowawczego 500 plus o 60 proc., w połączeniu z solidną podwyżką płacy minimalnej i spowalniającą inflacją. Nastąpił wzrost realnego przeciętnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych o 14,1 proc.
— czytamy w artykule „WP”, który powołuje się na raport EAPN Polska.
CZYTAJ TAKŻE: Katastrofa finansów pod rządami koalicji Tuska. PiS: „Rozliczymy tę bandę”; „Domański nie znajdzie pracy nawet w warzywniaku”
Dane za 2024 rok
Przedstawione dane obejmują 2024 r. i oparte są przede wszystkim na statystykach oficjalnie publikowanych przez agendy krajowe i międzynarodowe. Najbardziej niepokojące jest zwiększanie się skali ubóstwa Polaków.
Ten wzrost to ostrzeżenie, że ignorowanie problemu ubóstwa źle się skończy. W okresie ożywienia gospodarczego tempo wzrostu konsumpcji ubogich rodzin nie nadąża za resztą społeczeństwa
— mówi „WP” dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska. Jednocześnie już 975 tys. osób żyjących w nędzy jest zbyt „bogata”, by otrzymywać pomoc społeczną od państwa. Jest to tak zwana luka socjalna.
Autorzy „Poverty Watch 2025” zaznaczają, że w przypadku osób starszych (w wieku 65+) odnotowano stagnację w zasięgu ubóstwa skrajnego i wzrost wskaźnika ubóstwa relatywnego z 11 proc. (830 tys.) do 12,7 proc. (981 tys.)
— odnajdujemy w raporcie. Opracowanie potwierdza to, że waloryzacja emerytur i podniesienie zasiłków stałych z pomocy społecznej było niewystarczające, aby ograniczyć ubóstwo skrajne i nadążyć za wzrostem średnich wydatków w społeczeństwie.
Pogłębił się natomiast problem wyrzucania poza nawias części skrajnie ubogich Polaków. Wskutek rzadkiej waloryzacji kryteriów uprawniających do uzyskania pomocy społecznej, której dokonuje się raz na trzy lata, już blisko milion Polaków z jednej strony jest skrajnie ubogich, ale z drugiej - zbyt „bogatych” by spełniać państwowe wymogi dochodowe warunkujące uzyskanie wsparcia
— czytamy w artykule „WP”, w którym wskazuje się minimum egzystencji. Dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego to 949 zł miesięcznie, a dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego to 902 zł miesięcznie. Pięcioosobowa rodzina z dzieckiem w wieku 4-6 lat i dwójką dzieci w wieku 13-15 lat, to 848 zł miesięcznie na osobę. Uzyskiwanie kwot poniżej tego minimum egzystencji oznacza zagrożenie dla życia.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wielu Niemcom nie starcza do pierwszego. Żyją na kredyt, pożyczają na chleb i mleko. W kolejnych miesiącach utrzyma się wzrost cen
— NASZ WYWIAD. Prof. Reginia-Zacharski: Koalicję trawi od wewnątrz bardzo agresywna polityczna choroba autoimmunologiczna
koal/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743380-rosnie-poziom-ubostwa-dotyka-ono-az-5-milionow-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.