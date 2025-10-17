Wideo

Bogucki z mocnym wystąpieniem w Sejmie. "W Polsce nie ma miejsca na szerzenie banderyzmu"; "Dziś prawo w tym zakresie nie działa skutecznie"

Sprawdź Zbigniew Bogucki / autor: PAP/Radek Pietruszka
Zbigniew Bogucki / autor: PAP/Radek Pietruszka

Nie ma miejsca w Polsce na szerzenie banderyzmu. My, jako Naród, jesteśmy to winni ofiarom. Nie może być zgody na to, by na terenie Polski głoszono tego rodzaju poglądy i kłamstwa” - powiedział Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki w Sejmie.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki pojawił się na posiedzeniu Sejmu. Współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego zabrał głos z mównicy sejmowej i odniósł się do banderyzmu.

Nie ma miejsca w Polsce na szerzenie banderyzmu. My, jako Naród, jesteśmy to winni ofiarom. Nie może być zgody na to, by na terenie Polski głoszono tego rodzaju poglądy i kłamstwa– publiczne zaprzeczanie lub relatywizowanie zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników OUN frakcji Bandery, UPA oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą będzie ścigane przez uprawnione organy państwa polskiego

— powiedział.

Minister wskazał, że polskie prawo w tym aspekcie jest nieskuteczne. Odpowiednie podmioty nie dysponują odpowiednimi narzędziami, żeby skutecznie reagować.

Dziś prawo w tym zakresie nie działa skutecznie – polskie służby, prokuratura i sądy nie mają narzędzi, by reagować na takie niedopuszczalne ekscesy, których jesteśmy niestety świadkami. A przecież nie chodzi o zemstę – chodzi o prawdę historyczną, o ofiary i o wzajemność

— dodał.

Nigdy nie będzie akceptacji dla banderyzmu

Szef KPRP zapewnił, że Polska nigdy nie zaakceptuje propagowania banderyzmu na swoim terenie.

Na terytorium Rzeczypospolitej nie ma miejsca na szerzenie banderyzmu. I nigdy nie będzie

— podsumował.

Minister zaapelował, żeby parlamentarzyści poparli prezydencki projekt ustawy o zakazie propagowania banderyzmu.

xyz/X

