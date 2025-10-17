Infantylne i lekceważące zachowanie premiera Donalda Tuska, który zagrał na nosie podczas mocnego wystąpienia posła PiS Pawła Jabłońskiego w Sejmie spotkało się z wieloma negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych. „Reakcja polskiego premiera Donalda Tuska na pytania o umowę Mercosur. Polscy rolnicy Panu to zapamiętają!” - napisał na X europoseł PiS Michał Dworczyk.
Donald Tusk z lekceważeniem zareagował w Sejmie na wystąpienie b. wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, który wskazywał, że w kontekście umowy UE z Mercosur polski premier realizuje interesy niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, nie zaś polskich rolników. Tusk w przypływie infantylizmu… zagrał na nosie.
„Prostackie zachowanie”
Infantylne i lekceważące zachowanie premiera Donalda Tuska, który zagrał na nosie podczas mocnego wystąpienia posła PiS Pawła Jabłońskiego w Sejmie spotkało się z wieloma negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych.
Reakcja polskiego premiera Donalda Tuska na pytania o umowę Mercosur. Polscy rolnicy Panu to zapamiętają!
— napisał Michał Dworczyk.
Bezczelność! Tusk pytany o umowę Mercosur i zyski niemieckiego przemysłu „gra na nosie”. Musicie to zobaczyć
— wskazywała Jadwiga Wiśniewska.
Przekaz Tuska do Polaków jest krótki i wymowny
— podkreśliła Olga Semeniuk-Patkowska.
Prostackie zachowanie Tuska! Dziś w sejmie zaczął grać na nosie kiedy usłyszał pytania Pawła Jabłońskiego o bierność rządu wobec umowy Mercosur, niemieckie interesy i przyszłość polskich rolników
— oburzał się Maciej Małecki.
Kolejny symbol tej kadencji. Tusk grający na nosie, gdy Paweł Jabłoński pyta o umowę Mercosur. Temu człowiekowi już totalnie puściły wszystkie hamulce
— ocenił Jan Molski.
Niby z wysoka nie spadał, ale i tak przykro patrzeć na ten upadek. Premier polskiego rządu. W jednej ze spraw, które będą miały wyjątkowo niszczący wpływ na polskie bezpieczeństwo żywnościowe i szerzej gospodarcze. Szkoda strzępić…
— napisała Spurgjasz.
