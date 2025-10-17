KOMENTARZE

Infantylne gesty Donalda Tuska w Sejmie wywołały burzę komentarzy. "Prostackie zachowanie"; "Rolnicy Panu to zapamiętają!"; "Bezczelność!"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Infantylne i lekceważące zachowanie premiera Donalda Tuska, który zagrał na nosie podczas mocnego wystąpienia posła PiS Pawła Jabłońskiego w Sejmie spotkało się z wieloma negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych. „Reakcja polskiego premiera Donalda Tuska na pytania o umowę Mercosur. Polscy rolnicy Panu to zapamiętają!” - napisał na X europoseł PiS Michał Dworczyk.

Donald Tusk z lekceważeniem zareagował w Sejmie na wystąpienie b. wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, który wskazywał, że w kontekście umowy UE z Mercosur polski premier realizuje interesy niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, nie zaś polskich rolników. Tusk w przypływie infantylizmu… zagrał na nosie.

CZYTAJ WIĘCEJ: On naprawdę zrobił to w Sejmie! Premier Tusk nie potrafił odpowiedzieć na celną krytykę, więc… zagrał na nosie

Prostackie zachowanie”

Infantylne i lekceważące zachowanie premiera Donalda Tuska, który zagrał na nosie podczas mocnego wystąpienia posła PiS Pawła Jabłońskiego w Sejmie spotkało się z wieloma negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych.

Reakcja polskiego premiera Donalda Tuska na pytania o umowę Mercosur. Polscy rolnicy Panu to zapamiętają!

— napisał Michał Dworczyk.

Bezczelność! Tusk pytany o umowę Mercosur i zyski niemieckiego przemysłu „gra na nosie”. Musicie to zobaczyć

— wskazywała Jadwiga Wiśniewska.

Przekaz Tuska do Polaków jest krótki i wymowny

— podkreśliła Olga Semeniuk-Patkowska.

Prostackie zachowanie Tuska! Dziś w sejmie zaczął grać na nosie kiedy usłyszał pytania Pawła Jabłońskiego o bierność rządu wobec umowy Mercosur, niemieckie interesy i przyszłość polskich rolników

— oburzał się Maciej Małecki.

Kolejny symbol tej kadencji. Tusk grający na nosie, gdy Paweł Jabłoński pyta o umowę Mercosur. Temu człowiekowi już totalnie puściły wszystkie hamulce

— ocenił Jan Molski.

Niby z wysoka nie spadał, ale i tak przykro patrzeć na ten upadek. Premier polskiego rządu. W jednej ze spraw, które będą miały wyjątkowo niszczący wpływ na polskie bezpieczeństwo żywnościowe i szerzej gospodarcze. Szkoda strzępić…

— napisała Spurgjasz.

CZYTAJ TEŻ:

TYLKO U NAS. Prof. Czarnek: Tusk udaje wariata i próbuje obrazić rolników, myśląc, że rolnicy nie mają pojęcia o tym, co się dzieje w Polsce

Tusk przed Trybunał Stanu? Morawiecki: „Ta porażająca niekompetencja i łajdactwo muszą wiązać się z odpowiedzialnością!”

TYLKO U NAS. Kompromitacja Tuska ws. Mercosuru. Kołodziejczak: „Jeżeli minister Krajewski tego nie wytłumaczył premierowi…”

maz/wPolityce.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych