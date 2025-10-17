Prof. Mieczysław Ryba zwrócił uwagę na fakt, że Donald Tusk ma małe poparcie na wsi. „Natomiast PSL jest w ogromnych tarapatach, bo to nie chodzi tylko o wieś, tu chodzi też o ludzi, którzy ze wsi wyszli, którzy są w miastach, miasteczkach, mieszkają i rozumieją te problemy i wiążą to w całe związki przyczynowe, zwłaszcza gdy mówimy o tym, co wcześniej, czyli o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. To jest fundamentalna sprawa. W związku, z czym Tuskowi, to trzeba o nim powiedzieć, o wiele bardziej zależy na relacjach z Berlinem i Brukselą niż z rolnikami. To nie jest jego zdaniem w sensie ilościowym duża grupa społeczna, aż tak duża jak kiedyś. W związku, z czym jeśli osłabi jeszcze swojego partnera, najwyżej PSL-owców wrzuci na listy Koalicji Obywatelskiej i zakończy tę partię” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743376-ryba-tuskowi-zalezy-na-relacjach-z-berlinem-nie-rolnikami