„Widzę niesamowitą porażkę polskiej wsi przede wszystkim w tym, że część rolników zagłosowała na tych, którzy obecnie rządzą, bo dała się zmanipulować, dała się uwieść obietnicom, że ‘jak my będziemy rządzić, to wtedy wszystko naprawimy’. […] Jeżeli pan minister Krajewski wywiesza białą flagę, to powinien podać się do dymisji” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Pęk, senator PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent gospodarzem paktu senackiego PiS i Konfederacji? Szef KPRP: Jest, był i pozostanie patronem środowisk konserwatywnych
Marek Pęk, senator PiS, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 o pakcie senackim Konfederacji z PiS.
Przede wszystkim cieszę się, że ten temat zaczyna istnieć…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743372-tylko-u-nas-pek-o-ew-pakcie-senackim-pis-i-konfederacji