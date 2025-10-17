TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Pakt senacki PiS i Konfederacji. Marek Pęk: Cieszę się, że ten temat zaczyna istnieć również w przestrzeni publicznej

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Widzę niesamowitą porażkę polskiej wsi przede wszystkim w tym, że część rolników zagłosowała na tych, którzy obecnie rządzą, bo dała się zmanipulować, dała się uwieść obietnicom, że ‘jak my będziemy rządzić, to wtedy wszystko naprawimy’. […] Jeżeli pan minister Krajewski wywiesza białą flagę, to powinien podać się do dymisji” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Pęk, senator PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent gospodarzem paktu senackiego PiS i Konfederacji? Szef KPRP: Jest, był i pozostanie patronem środowisk konserwatywnych

Marek Pęk, senator PiS, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 o pakcie senackim Konfederacji z PiS.

Przede wszystkim cieszę się, że ten temat zaczyna istnieć…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych