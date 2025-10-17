Poseł Razem Maciej Konieczny zaapelował z mównicy sejmowej o uregulowanie kwestii poselskich „kilometrówek”. „Zapewniam, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję. Zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte” - odpowiedział rotacyjny marszałek Szymon Hołownia.
Konieczny podkreślił z mównicy sejmowej, że przyszedł najwyższy czas, by uregulować kwestie kilometrówek „tak, by każdy poseł rozliczał się z tego, gdzie i kiedy jeździ, a nie wpisywał w ciemno dowolną ilość kilometrów po to, żeby pobrać kasę”.
Hołownia odpowiedział mu, że otrzymał pismo posłów w tej sprawie.
Zapewniam, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję. Zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte
— oświadczył.
Sprawa wydatków posłów na „kilometrówki” co jakiś czas powraca w sejmowych dyskusjach i w debacie publicznej.
Zawisza w Sejmie ws. kilometrówek
We wrześniu posłanka Razem Marcelina Zawisza wyliczała na mównicy, ile posłowie wydają na dojazdy do Sejmu.
Henryk Kiepura, łącznie kilometrówka i wynajem samochodu - 102 tysiące, Paweł Bejda - prawie 86 tysięcy, Cezary Tomczyk - 81 tysięcy, Michał Gramatyka - 56 tysięcy i Robert Kropiwnicki - 54,7 tysiąca
— mówiła Zawisza.
Hołownia powiedział wówczas, że podjął prace dotyczące wprowadzenia pewnego limitu określającego, kiedy trzeba będzie przedstawić faktury za dojazdy. Wskazał wtedy, że decyzję w tej sprawie pozostawi swojemu następcy w fotelu marszałka.
Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma Włodzimierz Czarzasty.
