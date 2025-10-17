Sejm głosami koalicji rządzącej podniósł stawkę podatku dochodowego od banków. Stawka będzie taka sama zarówno dla banków osiągających ogromne zyski, jak i drobnych banków spółdzielczych i SKOK-ów. „W porównaniu do gigantycznych zysków banków proponuję rozwiązanie, które realnie pozwoli zakleić część dziury budżetowej i pomoże Polakom” - zauważył w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki, którego zaatakował Adrian Zandberg z Razem. „Zagłosował właśnie przeciwko wyższemu podatkowi dla banków” - napisał na X Zandberg. „Głosowałeś za powołaniem Donalda Tuska na premiera i teraz głosujesz znowu z Tuskiem, aby uderzyć w banki spółdzielcze i SKOK-i” - odpowiedział liderowi partii Razem poseł Janusz Kowalski.
Nowa stawka podatku bankowego wyniesie 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Klubu Parlamentarnego PiS zmierzające do wyłączenia z podwyżki CIT-u zarówno Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jak i banków spółdzielczych.
W efekcie ustawa będzie tak samo traktować wielkie banki, które uzyskują ogromne zyski, jak i banki spółdzielcze oraz SKOK-i. Zgłoszone przez KP PSL Trzecia Droga poprawki, które zmierzały do zastosowania do banków spółdzielczych innych, niższych stawek CIT niż w przypadku pozostałych instytucji, zostały wycofane.
Uwaga! Ogłaszam alarm! Rządzący dogadali się z bankami na mikro podatek od nadmiarowych zysków. Protestuj głośno! Podaj dalej!
— napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki z PiS.
Dzisiaj Sejm przyjął mikropodatek bankowy. Uwaga, chcą się prześlizgnąć ponad tym problemem. Zamiast opodatkować banki, które zarabiają ponad 40 miliardów złotych rocznie według schematu, który zaproponowałem powyżej pewnej kwoty zwrotu z kapitału i dzięki temu ściągnąć do budżetu 20 miliardów złotych rocznie. Zaproponowano podatek, który w pierwszym roku będzie oznaczał 6 miliardów, w drugim około czterech, w trzecim może trzy. To są naprawdę niewielkie kwoty. W porównaniu do gigantycznych zysków banków proponuję rozwiązanie, które realnie pozwoli zakleić część dziury budżetowej i pomoże Polakom
— powiedział na dołączonym we wpisie filmie Morawiecki.
Głosujesz znowu z Tuskiem, aby uderzyć w banki spółdzielcze i SKOK-i”
Nowe przepisy poparło 238 posłów, przeciw było 187, a 18 wstrzymało się od głosu. Lider Partii Razem poseł Adrian Zandberg zaatakował Mateusza Morawieckiego, który był przeciwko takiemu kształotowi nowego podatku bankowego, zarzucając mu wspieranie bankierów.
Pamiętacie, jak premier Mateusz Morawiecki był za opodatkowaniem nadzwyczajnych zysków banków?
No to chyba już nie jest. Wraz z Mentzenem i większością PiS-u zagłosował właśnie przeciwko wyższemu podatkowi dla banków
— napisał w mediach społecznościowych poseł Adrian Zandberg w typowy dla lewicowego polityka sposób, pomijając istotne szczegóły wprowadzanego podatku.
Zandbergowi bartdzo szybko odpowiedzieli posłowie Prawa i Sprawieliwości.
Ja pamiętam, że głosowałeś za powołaniem Donalda Tuska na premiera i teraz głosujesz znowu z Tuskiem, aby uderzyć w banki spółdzielcze i SKOK-i. Przykładasz rękę do zniszczenia polskiego kapitału - spółdzielczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach
— napisał na X poseł PiS Janusz Kowalski
W sprawie skutecznego opodatkowania korporacji bankowych złożymy swój projekt ustawy
— poinformował poseł PiS Rafał Bochenek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743368-kowalski-ostro-do-zandberga-z-tuskiem-uderzasz-w-skok-i
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.