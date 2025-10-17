„Będziemy się bronić i jestem przekonany, ze jeżeli normalny uczciwy sędzia dostanie tę sprawę, to nie mamy prawa być skazani za coś takiego. Akt oskarżenia, który sporządził pan prokurator Artur Wańdoch, zostanie zmiażdżony” – w ten sposób Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 akt oskarżenia przeciw niemu i Mariuszowi Kamińskiemu.
Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA, skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 sytuację polskich rolników.
Myślę, że protesty będą pewną wykładnią sytuacji w rolnictwie i jestem przekonany, że jeżeli rząd nie podejmie mocnej interwencji na rynku rolnym, która jest niezbędna i potrzebna, to dojdzie do ogromnych protestów rolniczych
— zaznaczył.
„To zła sytuacja”
Zwrócił uwagę na fakt, że „ceny, które dzisiaj skupy oferują rolnikom na różne produkty rolne, są poniżej opłacalności”.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743366-tylko-u-nas-wasik-wraz-z-kaminskim-bedziemy-sie-bronic