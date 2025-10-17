Poseł PO Konrad Frysztak atakował PiS z mównicy Sejmowej i zarzucał liderowi opozycji, że „te miernoty intelektualne i moralne wprowadził do Sejmu”. Reakcja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawiła żadnych złudzeń, gdyż… wyśmiał on krzyczącego posła z PO.
Poseł KO Konrad Frysztak w przypływie negatywnych emocji wygłosił z mównicy sejmowej krzykliwą i buńczuczną tyradę przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i „aferom” z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniał, że jego stronnictwo uczyni wszystko, aby rozliczyć rzekome nieprawidłowości.
Słowa Frysztaka
Uderz w stół, a nożyce się odezwą. To jest coś, co obciąża pana, bo to pan wtedy rządził, pan te miernoty intelektualne i moralne wprowadził do Sejmu. Pan tym ludziom dał władzę. I wie pan, chciałbym panu powiedzieć – my również pamiętamy o aferze Pegasusa, o aferze Funduszy Sprawiedliwości, respiratorowej, maseczkowej i te afery zostaną rozliczone. Pamiętamy również o aferze dotyczącej dwóch wież i ja mocno liczę na to, że ta afera również zostanie rozliczona
— mówił Konrad Frysztak.
Reakcja prezesa PiS była bardzo znamienna, ponieważ Jarosław Kaczyński podczas płomiennego wystąpienia Frysztaka… po prostu się śmiał.
