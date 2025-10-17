Służby specjalne cofnęły byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi poświadczenia bezpieczeństwa. Polityk nie ma wątpliwości, że jest to stricte polityczna decyzja obecnie rządzących. „Nie mam żadnych wątpliwości, że decyzja o odebraniu mi poświadczeń zapadła w gabinetach najważniejszych polityków PO, a nie upolitycznionych oficerów służb specjalnych, którzy stanowią jedynie narzędzie w rękach obecnie rządzących” - podkreślił na platformie X Błaszczak.
Szef klubu parlamentarnego PiS powiadomił w mediach społecznościowych, że pretekstem, dla którego utracił poświadczenia bezpieczeństwa było… ujawnienie planów obrony na linii Wisły, co tak bardzo boli Donalda Tuska i jego akolitów.
Według wiceszefa ABW Mariusz Błaszczak może być podatny na szantaż w związku z postawionymi mu zarzutami w tej sprawie.
Upolitycznione służby specjalne Donalda Tuska właśnie poinformowały mnie o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa. Według wiceszefa ABW ppłk Pawła Chomentowskiego mogę być podatny na szantaż w związku z postawieniem mi zarzutów związanych z ujawnieniem planów pierwszego rządu Tuska ws. obrony Polski dopiero na linii Wisły.
— napisał na X b. szef MON.
Motywy polityczne
Polityk wskazuje, że nie ma wątpliwości, iż główną inspiracją do odebrania mu poświadczeń bezpieczeństwa była inspiracja polityczna.
ABW dodatkowo odstąpiła od wysłuchania mnie stwierdzając, że „i tak żadne wyjaśnienia nie byłby w stanie usunąć faktycznej przesłanki stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości dot. podatności na szantaż lub wywieranie presji”. Nie mam żadnych wątpliwości, że decyzja o odebraniu mi poświadczeń zapadła w gabinetach najważniejszych polityków PO, a nie upolitycznionych oficerów służb specjalnych, którzy stanowią jedynie narzędzie w rękach obecnie rządzących
— dodał.
W państwie Tuska osoby, które chciały oddać niemal połowę Polski bez walki, które traktowały Putina jako sojusznika i współpracowały z FSB, stawiają zarzuty i odbierają prawo dostępu do tajemnic państwowych, osobom które ujawniały kompromitujące ich fakty. Walczymy dalej! Ten antypolski rząd wkrótce upadnie! Dziękuję za Wasze wsparcie!
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
Biorąc pod uwagę, że burzę wokół zarzutów o odtajnienie planów obrony na linii Wisły podjęła obecna władza, trudno oprzeć się wrażeniu, że odebranie poświadczeń bezpieczeństwa z powodu wskazywanych motywów jest akcją, szytą bardzo grubymi nićmi.
