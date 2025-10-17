Za wydaniem niemieckim służbom podejrzewanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream Wołodymyra Ż. jest 28 proc. ankietowanych, przeciwko - 49,2 proc. - wynika z dzisiejszego sondażu IBRiS dla Radia Zet.
Ankietowani odpowiadali na pytanie, „czy Polska powinna wydać niemieckim służbom Wołodymyra Ż. podejrzewanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream?”.
14,4 proc. respondentów uważa, że Polska „zdecydowanie” powinna tak zrobić, a 13,6 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”.
Odmiennego zdania jest 32,8 proc. badanych, którzy uważają, że „zdecydowanie” Polska nie powinna wydawać niemieckim służbom Wołodymyra Ż., natomiast 16,4 proc. jest zdania, że „raczej nie” powinna tego robić.
Aż 22,8 proc. respondentów nie ma zdania
22,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.
Temu pomysłowi najbardziej sprzeciwiają się wyborcy Polski 2050 i PSL (99 proc.), na drugim miejscu są zwolennicy KO (98 proc.) i Lewicy (98 proc.). Natomiast wyborcy PiS (38 proc.) oraz Konfederacji (76 proc.) są za przekazaniem podejrzanego Niemcom.
Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 10 a 11 października 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Wołodymyr Ż. zostanie wydany Niemcom? Siemoniak zabrał głos w sprawie: Prokuratura ma zadanie, żeby przekonać sąd, że to zły pomysł
— ABW w mieszkaniu Wołodymyra Ż! Śledczy szukali nowych dowodów ws. wysadzenia Nord Stream. Zabezpieczono kilka rzeczy
— Ważna poprawka Jabłońskiego! Pomoże zapobiec ekstradycji Wołodymyra Ż. do Niemiec. „Liczę, że uzyska poparcie wszystkich klubów”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743356-czy-polacy-chca-wydania-wolodymyra-z-niemcom-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.