„Tomek jest specyficzny, uparty, czasem ciężko się z nim rozmawia” – mówił poseł Paweł Śliz z Polski 2050, komentując swoje stosunki z Tomaszem Zimochem.
Paweł Śliz, który jest przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zaliczył poważną wpadkę, gdy nie zauważył, że jego mikrofon wciąż jest włączony i na głos skrytykował Tomasza Zimocha, używając przy tym wulgarnych słów.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Poseł Śliz zapomniał, że ma włączony mikrofon! Słychać przekleństwa: „To przez tego pier…….o Zimocha, k…a mać”
Z tego zachowania tłumaczył się na antenie Polsat News. Wspomniał o reprymendzie, którą otrzymał od… swojej matki.
Jestem zawstydzony. Największą reprymendę dostałem od mamy. Moja mama nigdy w życiu nie używała brzydkich słów, w domu jeżeli którykolwiek z nas coś powiedział, to była straszna awantura, złość mamy
– powiedział.
I ta złość dzisiaj w SMS-ie do mnie trafiła, więc wykorzystam dzisiaj media: mamo, przepraszam
– dodał.
Śliz ocenił też pracę parlamentarną obrażonego przez siebie Tomasza Zimocha.
Tomek jest specyficzny, uparty, czasem ciężko się z nim rozmawia. Za pracę w komisji. Trzeba przyznać, że pracę wykonuje bardzo dobrze, zawsze jest przygotowany, te posiedzenia są z jego strony zawsze bardzo merytoryczne
– stwierdził.
Rozczaruję Tomka - nie podam się do dymisji z bycia przewodniczącym komisji. Ja Tomka przeprosiłem, wieczorem, tego samego dnia
– dodał.
Opisał też, w jaki sposób zareagował po swojej wpadce.
Podniosłem telefon po komisji, gdy opadły emocje. Zadzwoniłem do Tomka, powiedziałem: Tomek, przepraszam, to nie powinno się wydarzyć. Tomek nie przyjął tych przeprosin, napisałem również oficjalnie na mediach społecznościowych, żeby wiedział także, że nie wstydzę się tego, że potrafię powiedzieć „przepraszam”. Jeśli zrobi się coś niewłaściwego to trzeba od razu wziąć byka za rogi
– powiedział poseł Śliz.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Paweł Śliz kaja się za swoje przekleństwa w Sejmie! „Był to moment dużego napięcia”; „Przepraszam posła Zimocha”
mly/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743354-posel-ktory-obrazil-zimocha-mamo-przepraszam
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.