TYLKO U NAS. Mariaż PiS i Konfederacji na horyzoncie? Mulawa: "Kto będzie tym koalicjantem? I pan, i ja tego nie wiemy"

Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa / autor: Telewizja wPolsce24

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości wyboru dokona pan Jarosław Kaczyński” - powiedział poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa w rozmowie z Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24. Następnie dodał: „Naszym głównym celem jako Konfederacji nie jest buta, ale dojście do samodzielnej władzy i realizację naszych postulatów. Żebyśmy nie musieli patrzeć na koalicjanta. Kto będzie tym koalicjantem? I pan, i ja tego nie wiemy”.

Poseł został poproszony o podsumowanie dwóch lat rządów Koalicji 13 Grudnia.

Odejdźcie, przestańcie się kompromitować. Ostatnio użyłem w jednym ze studiów telewizyjnych pewnego rekwizytu. Powiedziałem, że spędziłem kilka godzin nad wypisywaniem sukcesów pana premiera Donalda Tuska i poproszono mnie o pokazanie tych dwóch kartek. To były dwie kartki puste. Sukcesów niestety…

