Emerytce z Torunia, pani Izabeli, grożą trzy lata więzienia za to, że w internecie napisała „giń człowieku” i „dość okradania, dość twojego dorabiania się” pod adresem lidera WOŚP Jerzego Owsiaka. Podczas rozprawy, która odbyła się w trybie zdalnym, Owsiak zaoferował wycofanie się z postępowania, jeśli emertyka przeprosi, co ta uczyniła. Wypomniała jednak Owsiakowi billboardy WOŚP, które ukazały się przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku z napisem „Polacy! Pokonajmy to zło!!! Wygrajmy”, gdzie dopiero mniejsza czcionka było dopisane „z sepsą”. W tamtym okresie Donald Tusk często określał PiS jako „zło”. W tym momencie Owsiak się zdenerwował i wycofał swoja ofertę przeprosin.
Proszę to zrobić teraz przed wysokim sądem. Proszę powiedzieć: „przepraszam panie Jurku Owsiaku za to, co napisałam, tak nie myślałam”. Uznam to za przeprosiny i nie będziemy się boksowali dalej, bo nie mam na to najmniejszej ochoty. Proszę w to nie wciągać mediów, o których tutaj pani mówi, których ja nie oglądam, bo ja się ich boję po prostu. To te media spowodowały, że ludzie się podkręcili i pani też wysyłając takie oskarżenia w stronę mojej osoby. Pani to zrobi teraz?
— zwrócił się podczas zdalnej rozprawy do pani Izy Jerzy Owsiak.
Zrobię. Przepraszam pana Owsiaka i przepraszam jego rodzinę
— odpowiedziała pani Iza.
Jeżeli Wysoki Sąd wyproceduje to tak, żeby to miało moc i na tym ta sprawa się zakończy, to chętnie z tego miejsca wyjdę, żeby dalej nie bić piany w tej sprawie
— zaznaczył lider WOŚP.
Przepraszam pana Owsiaka, przepraszam pana rodzinę, ale nie groziłam. Napisałam to w stresie, także proszę, żeby pan przeprosił mnie za to, że na moim Facebooku na pana bilboardzie był napis, że zwyciężymy sepsę. Ja choruję na raka…
— zwróciła się do Owsiaka pani Iza., ale lider WOŚP nie pozwolił jej dokończyć wypowiedzi i zareagował w bardzo emocjonalny sposób.
„Proszę przeprosić za kłamstwa”
Niech pani nie wciąga w to sepsy! Proszę przeprosić za kłamstwa. „Przepraszam za kłamstwa skierowane wobec pana i wobec pana najbliższych”. Proszę w to nie wciągać sepsy. (…) Proszę się już nie odnosić do innych plakatów, bo dla tych z sepsą zrobiliśmy bardzo dużo. Jeżeli pani się znajdzie na oddziale immunologicznym jakimkolwiek, nie życzę pani tego, to niech pani mi wierzy, że panią będzie ratował sprzęt z naszym serduszkiem. Proszę przeprosić za tekst, może Wysoki Sąd przeczyta ten tekst, pani przeczyta ten tekst i powie: „Przepraszam, to jest nieprawda, co w tym tekście napisałam”
— zwrócił się do emerytki Owsiak.
Ja proszę pana chorowałam na raka i nie widziałam żadnego sprzętu z serduszkiem w Bydgoszczy…
— zaczęła mówić pani Iza, ale znowu jej wypowiedź w niegrzeczny sposób przerwał Owsiak.
Dziękuję bardzo. Nie uznaję, proszę tego nie ciągnąć dalej, uznaję że pani kierowała wobec mnie groźby karalne. Sprzęt z sepsą jest we wszystkich szpitalach, oddziałach, które walczą z sepsą. (…) Wycofuję swoją ofertę przeprosin
— powiedział lider WOŚP.
Kolejny termin rozprawy 24 listopada
Całą sprawę na platformie X podsumowała adwokat Magdalena Majkowska z Ordo Iuris, wspierająca panią Izę przed sądem.
W sprawie Pani Izabeli oskarżonej o groźby karalne i nawoływanie do popełnienia zbrodni za sformułowanie „giń człeku” zeznawał dzisiaj Jerzy Owsiak jako pokrzywdzony. Ze strony prezesa WOŚPu padła oferta wycofania się z postępowania, jeśli emerytka przeprosi za swoje słowa. Przeprosiła, ale wypomniała kampanię walki z „sepsą”. Wówczas Jerzy Owsiak wycofał swoją ofertę zakończenia sporu. Prawnicy Ordo Iuris będą w dalszym ciągu wspierać oskarżoną w toku postępowania. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 24 listopada 2025 r.
— poinformowała mec. Magdalena Majkowska.
Oczywiście nie pochwalamy wpisów pani Izabeli pod adresem Jerzego Owsiaka, nie powinny one mieć miejsca, jednak gorliwość całego państwa w ściganiu emerytki za naganny wpis emerytki pod adresem Jerzego Owsiaka jest zadziwiająca. Jerzy Owsiak dał też popis swojej buty w sądzie, krzycząc i nie pozwalając dokończyć wypowiedzi pani Izie, a także wycofując swoją ofertę wycofania się z postępowania pomimo tego, że pani Izabela go przeprosiła.
