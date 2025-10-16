Łukasz Reszka (PiS) został wybrany na starostę łęczyńskiego (Lubelskie). Zastąpi na tym stanowisku odwołanego we wrześniu Daniela Słowika (PSL). Radni wybrali także nowego przewodniczącego Rady Powiatu – został nim Mariusz Fijałkowski, również z PiS.
Kandydaturę Reszki na starostę w głosowaniu tajnym poparło 12 z 17 radnych powiatu.
Nowo wybrany starosta łęczyński powiedział PAP, że sytuacja finansowa w powiecie jest skomplikowana, trudna, wymaga konkretnych działań naprawczych i dlatego doszło do zmian we władzach.
Nie chciał precyzować, jakie zarzuty są stawiane poprzednim władzom powiatu, podkreślając, że chce być osobą dialogu i dobrej współpracy z radnymi „bez względu na przynależność czy sympatie polityczne”.
Nie chcę rozliczać poprzedników czy wskazywać błędów. Ja otrzymałem misję od Rady Powiatu, żeby to, mówiąc krótko, posklejać, połatać, tak, żeby to funkcjonowało, jak należy
— powiedział.
Reszka w poprzedniej kadencji samorządu był starostą powiatu świdnickiego, a w ostatnich wyborach uzyskał mandat radnego tego powiatu. Objęcie funkcji starosty łęczyńskiego powoduje, że jego mandat wygasa.
Oprócz Reszki do nowego zarządu powiatu weszli: Kamilla Patalita, Łukasz Libera i Krzysztof Niewiadomski (wszyscy z PiS). Stanowisko w zarządzie zachował Szymon Czech (komitet Twój Samorząd), który został wicestarostą.
Gratulacje Czarnka
Powiat Łęczyński wraca pod rządy PiS. Nowym Starostą Łęczyńskim został Łukasz Reszka. Gratuluję Markowi Wojciechowskiemu i Michałowi Pelczarskiemu oraz radnym PiS świetnie wykonanej pracy
— skomentował całą sytuację na platformie X Przemysław Czarnek, poseł, wiceprezes PiS, szef lubelskich struktur PiS.
Panie Przewodniczący melduję wykonanie zadania
— zareagował na powyższy wpis Łukasz Reszka.
Odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu z KO
Zmian dokonano także w prezydium Rady Powiatu. Uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Teodora Kosiarskiego (KO) w głosowaniu tajnym przegłosowało 11 z 17 radnych. Przeciw odwołaniu było pięciu radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za wyborem nowego przewodniczącego - Mariusza Fijałkowskiego (PiS) - zagłosowało 12 radnych, przy pięciu głosach przeciw.
Wybory do 17-osobowej Rady Powiatu łęczyńskiego w 2024 r. wygrał PiS, który zdobył osiem mandatów. Władzę po wyborach przejęli radni Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (PSL-PL2050) i komitetu Twój Samorząd, którzy razem dysponowali dziewięcioma mandatami i na starostę wybrali Daniela Słowika (PSL).
W czerwcu br. Słowik przedstawił raport o stanie powiatu w 2024 r., z którego wynika, że plan dochodów powiatu zmniejszył się o 4,7 mln zł (do 143,5 mln zł), plan wydatków wzrósł o 0,5 mln zł (do 161 mln zł), a plan przychodów wzrósł o 5,3 mln. Dochody budżetu na koniec 2024 r. zostały wykonane w 88 proc., wydatki – w 94 proc., natomiast deficyt wyniósł 17,7 mln zł.
Rada podczas czerwcowej sesji zatwierdziła sprawozdanie finansowe samorządu, ale nie udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania i absolutorium. Na kolejnej sesji we wrześniu 15 radnych zagłosowało za odwołaniem Słowika, co było jednoznaczne z odwołaniem całego zarządu.
Były starosta łęczyński Daniel Słowik (PSL) uważa, że koalicja Trzeciej Drogi, KO i Twojego Samorządu została zerwana na wrześniowej sesji. Odpowiedzialność za to – w jego ocenie – ponosi KO i Twój Samorząd.
Absolutnie nie podejrzewałem, że zarząd, koalicja, która pracowała z sobą prawie 1,5 roku (…) tak zagłosuje
— powiedział PAP Słowik. Zadeklarował wspieranie rozwoju powiatu „ponad podziałami politycznymi”.
Będę wspierał dobre inicjatywy
— zadeklarował.
Do najważniejszych przedsięwzięć, zrealizowanych przez zarząd powiatu od wyborów 2024 r., były starosta zaliczył m.in. zakończony remont drogi Kijany-Zezulin, trwającą przebudowę drogi w Piasecznie i realizację projektów edukacyjnych w szkołach. Największe wyzwania w powiecie to - jego zdaniem - rozwiązanie problemów finansowych i utrzymanie zatrudnienia w kopalni w Bogdance.
Powiat łęczyński położony jest na północny-wschód od Lublina. Jedynym miastem w powiecie jest Łęczna, gdzie mieszka 17,6 tys. osób, co stanowi blisko 32 proc. mieszkańców powiatu. Filarami lokalnej gospodarki są: kopalnia w Bogdance, skupiona głównie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim turystyka i rolnictwo.
