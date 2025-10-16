Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która miała nadać językowi mieszkańców Wilamowic na Śląsku status języka regionalnego. Prezydent skierował wniosek o ponowne rozpatrzenie nowelizacji przez Sejm.
Prezydent wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, że nowelizacja uznaje etnolekt wilamowski za język regionalny w rozumieniu przepisów ustawy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r.
Nawrocki przypomniał, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że język wilamowski używany jest jako autochtoniczny rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice, który obecnie administracyjnie należy do powiatu bielskiego województwa śląskiego.
Podkreślił, że istnieje wątpliwość, „czy proponowana regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie na przesłankach natury symbolicznej lub politycznej”. Dodał, że wymagana jest obiektywna weryfikacja w oparciu o dane naukowe.
Ocenił, że stanowiska ekspertów nie są jednolite.
Niektórzy z językoznawców twierdzą, że tradycyjna mowa najstarszych mieszkańców Wilamowic stanowi odrębny język, natomiast przez innych naukowców etnolekt ten jest przypisywany do zachodniej grupy języków germańskich
— zaznaczył.
Odwołując się do dotychczasowych opinii eksperckich, wskazał, że prof. Maria Katarzyna Lasatowicz wskazuje analogię etnolektu wilamowskiego względem różnych dialektów niemieckich. Z jej ustaleń wynika, że „wyspy językowe na Śląsku, w tym Wilamowice reprezentują ‘śląski dialekt kolonizacyjny i złożyły się na niego dialekty osiedleńców, reprezentujących średnio-, górno i dolnoniemieckie grupy dialektalne’”.
Prof. Lasatowicz, podkreślając znaczenie działań w celu przywrócenia etnolektu Wilamowic do użycia w komunikacji społecznej, wskazuje jednak, że są to kolejne próby ratowania przed zaginięciem form dialektu, prezentowanych raczej w formie stylizacji ze śladowym uwzględnieniem możliwych rekonstrukcji językowych
— przywołał w uzasadnieniu.
Jak zwrócił uwagę, odmienny pogląd prezentuje prof. Tomasz Wicherkiewicz, który twierdzi, że „w wilamowskim jest tyle polonizmów, tyle niezwykłych artefaktów, nawet średniowiecznych oraz dialektalnej polszczyzny, że to dopiero w sumie tworzy odrębny system językowy wilamowskiego”. Przedstawił opinię profesora, twierdzącego, że „jest to mikrojęzyk wyspowy etnolekt germański o charakterze lokalnym”, a jego wyjątkowość polega na tym, że nie ma innych takich mikrojęzyków o takim charakterze.
Prezydent skierował wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm.
Do decyzji prezydenta odniósł się na X Błażej Poboży.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych nazywającą językiem wilamowskim etnolekt wilamowski (wilamowicki), będący odmianą języka niemieckiego!
Uznanie tego etnolektu za odrębny język - w myśl ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych - otwierałoby drogę do podobnych pomysłów, np. do uznania gwary śląskiej, która jest odmianą języka polskiego, za odrębny język, którym oczywiście nie jest!
Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta! Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Każdego dnia i w każdej sprawie
— napisał.
