Podczas sejmowej Komisji Kultury dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski pytał o sprawę oburzającego zachowania ochroniarzy wobec dziennikarzy wPolsce24 w Końskich 11 kwietnia, gdzie sztab Rafała Trzaskowskiego przy współpracy z TVP w likwidacji zorganizował debatę prezydencką. „Czy ludzie, którzy podejmują decyzję o wynajęciu agencji ochrony, weryfikują taką agencję w jakiś sposób? Widzieliśmy osoby wytatuowane, z zasłoniętymi twarzami. To jest złamanie prawa. Pracownicy ochrony nie mają prawa mieć zasłoniętej twarzy w miejscu publicznym”.
Red. Piotr Czyżewski przypomniał wydarzenia z 11 kwietnia, gdy pracownicy ochrony strzegący wydarzenia sztabu Rafała Trzaskowskiego, czyli debaty prezydenckiej w Końskich, w agresywny sposób zachowywali się wobec dziennikarzy Telewizji wPolsce24.
Te osoby dopuszczały się przemocy, nie chciały nas wpuścić. Osoby, które Państwo widzieli, przepychali dziennikarzy, naszą operatorkę ludzie z otoczenia telewizji czy PO uniemożliwiali jej pracę. Kolega Szymon Szereda, który był tam cały dzień, był kilkukrotnie przepychany, była naruszana jego nietykalność cielesna. To po prostu atak na dziennikarza w trakcie pracy. Kiedy zwróciliśmy się do policjantów, którzy byli na miejscu, że ci ochroniarze to jakaś podejrzana grupa, osoby zamaskowane, łamią prawo, to policjanci tam weszli, porozmawiali, wyszli, powiedzieli, że spisali tych państwa i powiedzieli, że jeśli chcemy, to żebyśmy zgłosili tę sprawę na policje. Sama obecność policjanta, który widzi, że jest w rażący sposób jest łamane prawo, nie było dostatecznym argumentem, by podjąć interwencję. Tak wyglądała debata zorganizowana przez TVP w Końskich
— relacjonował sytuację red. Piotr Czyżewski.
Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na kulturę i KRRiT
Sejmowa Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy budżetowej na 2026 r. w zakresie dot. m.in. KRRiT oraz Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Projekt zakłada, że wydatki na kulturę wyniosą 8 mld 241 mln 162 tys. zł. Oznacza to spadek o 2,1 proc. w porównaniu do 2025 r.
Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano rządowy projekt ustawy budżetowej na 2026 r. dotyczący m.in. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Podsekretarz stanu w MKiDN Marek Krawczyk podał, że w budżecie państwa w części dot. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 8 mld 241 mln 162 tys. złotych.
W porównaniu do roku 2025 jest to spadek o 2,1 proc. Niemniej jednak należy podkreślić, że wydatki bieżące, po wyłączeniu środków na programy wieloletnie, czyli bez środków na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej, wzrastają o 3,8 proc. Nominalnie jest to wzrost o ponad 253 miliony złotych
— podał.
Jednocześnie należy pamiętać, że wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dla których zaplanowano wzrost trzyprocentowy, stanowią około 65 proc. wydatków bieżących. Co wskazuje na ogólny wzrost wydatków pozapłacowych o ponad 5 proc.
— dodał.
Dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN Marcin Krawczyk poinformował, że minister kultury będzie finansować lub współfinansować w ramach wydatków: 287 placówek oświatowych, burs i internatów, Centrum Edukacji Artystycznej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych wraz z 33 archiwami państwowymi, 71 państwowych instytucji kultury, 70 współprowadzonych z samorządami instytucji kultury, 19 uczelni artystycznych, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Fundację - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polską Agencję Prasową oraz zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki kulturalnej.
Krzysztof Piątkowski (KO), który koreferował wystąpienie przedstawicieli MKiDN, powiedział, że projekt budżetu dot. kultury jest „spokojny, rozsądny i po prostu dobrze poukładany”.
Nie ma w nim propagandowych fajerwerków, ale jest coś ważniejszego. Stabilność, równowaga, dbałość o instytucje, które kulturę tworzą na co dzień. Łączna kwota tej części to 8 mld 241 mln zł, czyli 97,9 proc. ubiegłorocznej sumy i choć w tabelach widać spadek trochę większy niż 2 proc. nie ma tu żadnego cięcia. To naturalny efekt mniejszego zapotrzebowania na środki inwestycyjne, bo część dużych projektów jak Muzeum Historii Polski, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage, Muzeum Westerplatte jest już na zaawansowanym etapie realizacji
— zauważył Piątkowski.
Za to wydatki bieżące rosną o 3 proc. do 6 miliardów 910 mln zł, czyli mniej betonu, więcej człowieka. Więcej pieniędzy na wynagrodzenia, programy, koncerty, wystawy, działalność codzienną instytucji. To przesunięcie z inwestycji w mury na inwestycje w ludzi i to jest zmiana, którą moim zdaniem warto odnotować
— podkreślił.
Podsumowując, mimo symbolicznego spadku wydatków budżetowych o 2,1 proc., łączna pula środków będących w dyspozycji ministra kultury z funduszami celowymi i europejskimi rośnie o 2,6 proc. do 9 mld 261 mln zł
— dodał.
Ocenił, że to budżet, w którym „kultura ma odzyskać spokój i normalność, a nie służyć do udowadniania, kto ma rację w polityce”.
Kultura nie jest po to, żeby dzielić, tylko po to, żeby przypominać, że mimo różnic, potrafimy mówić do siebie wspólnym językiem
— zaznaczył poseł KO.
Gliński: „Mamy spadek nakładów na kulturę”
Były wicepremier, minister kultury Piotr Gliński (PiS) zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w historii „mamy spadek nakładów na kulturę”.
W tym roku na papierze mamy spadek 2,1 proc. to jest o ok. 180 mln zł rok do roku, stanowi to 0,89 proc. budżetu państwa na kulturę. Przypominam, że myśmy oddawali budżet ponad 1 proc. na kulturę
— wyliczał Gliński. Ocenił, że to budżet „biedy, regresu i wstydu”. Zauważył, że w budżecie nie ma zaplanowanej żadnej nowej inwestycji.
Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak poinformowała, że Krajowa Rada zaplanowała na 2026 r. budżet w wysokości 57 milionów 747 tys. złotych, czyli o 25 proc. więcej, niż w ustawie budżetowej na ten rok.
Glapiak przypomniała, że „Rada nie tylko jest kosztem, ale także daje do budżetu państwa wpływy”.
W 2025 r. będą to wpływy na poziomie ponad 50 milionów złotych
— podała.
Jak mówiła, raport NIK z 2025 r. wskazał, że zasoby kadrowe i technologiczne KRRiT są niewystarczające. KRRiT w związku ze zwiększeniem zadań występuje o osiem nowych etatów.
To niebywałe, że na posiedzeniu tak ważnej komisji nie ma przedstawicieli kierownictwa mediów publicznych oraz Ministerstwa Kultury. To ewidentne uchylanie się od odpowiedzialności
— zaznaczyła Glapiak.
Aleksandra Leo (Polska 2050), która koreferowała wystąpienie przedstawiciela KRRiT, powiedziała, że projekt budżetu w omawianej części „nie budzi zastrzeżeń”, rekomendowała przyjęcie budżetu KRRiT na 2026 r.
Na sprawozdawcę komisji kultury przed Komisją Finansów Publicznych wyznaczony został Krzysztof Piątkowski (KO).
