Tusk przed Trybunałem Stanu za „porażająca niekompetencję”? Taki pomysł ma były premier Mateusz Morawiecki, który odniósł się do kompromitujących słów szefa rządu w kontekście umowy Mercosur.
Mateusz Morawiecki skomentował występ Donalda Tuska w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach którego premier Tusk popisał się brakiem świadomości co do charakteru umowy Mercosur, która uderzy w polskie rolnictwo.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zaapelował, by „zabezpieczyć” wypowiedź Tuska. Jak przekonuje, „na poczet” postępowania przed Trybunałem Stanu.
Apeluję o zabezpieczenie tej wypowiedzi pana Tuska o umowie MERCOSUR i złotych porad dla polskich rolników na poczet przyszłego postępowania przed Trybunałem Stanu. Ta porażająca niekompetencja i łajdactwo muszą wiązać się z odpowiedzialnością!
– czytamy w jego wpisie.
Wypowiedź Tuska
Co powiedział Tusk? Odpowiadając na pytanie obecnego na spotkaniu rolnika, szef rządu w następujący sposób odniósł się do zbliżających się problemów polskich producentów wołowiny.
Ale musicie sobie także pomóc. Nie przyjmę argumentów, proszę się nie gniewać, że wszędzie na świecie wołowina będzie tańsza nawet jeżeli musi przebyć 6 tysięcy kilometrów, a w Polsce będzie droższa, mimo że ma europejskie dopłaty. Musimy się zastanowić, dlaczego oni się nie boją? Zróbmy wspólnie tak, by oni się bali polskiej wołowiny, a nie my argentyńskiej. Ja nie kupię argentyńskiej wołowiny. Dlaczego my się obawiamy, że przyjedzie argentyńska wołowina, pokona te tysiące kilometrów, w sklepie się znajdzie i będzie atrakcyjniejsza dla Polaka. Nie, ja chcę, by Polacy kupowali polską wołowinę. Ona musi być konkurencyjna cenowo, musi być. I jakościowo. Ale nie wiem, dlaczego polegają wyższe koszta produkcji w Polsce. Jeśli chodzi o nawozy, mimo moich starań, przyznam się bez bicia, ale ciągle mamy do czynienia z najtańszymi nawozami z Białorusi i z Rosji. Pan uważa, że w Argentynie mają tańsze nawozy?
– mówił Donald Tusk w Piotrkowie Trybunalskim.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezes Kaczyński punktuje występ Tuska: „Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz zaczyna mieć problemy z własną…”
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743331-tusk-przed-trybunal-stanu-morawiecki-apeluje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.