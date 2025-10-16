Prezydenccy ministrowie zarabiają tyle samo, co rządowi, a szef Kancelarii Prezydenta podobnie jak szef Kancelarii Sejmu – przekazała Kancelaria Prezydenta RP w odpowiedzi na doniesienia medialne, że KPRP rzekomo nie chce udostępnić zarobków swoich pracowników. Już po okazaniu się komunikatu KPRM prokurator Ewa Wrzosek, obecnie radca generalna w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, zapytała na X ministrów w KPRP, ile zarabiają. „Szanowna Pani Prokurator, warto czytać ze zrozumieniem. Przede wszystkim Konstytucję i ustawy, ale jeśli to za trudne to polecam proste komunikaty prasowe” - wyjaśnił Wrzosek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Z kolei prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN, sam wprost na X przedstawił swoje wynagrodzenie za wrzesień.
W całej sprawie chodzi o artykuł „Dziennika Gazety Prawnej” z 14 października, w którym napisano, że Kancelaria Prezydenta RP (KPRP) odmówiła udostępnienia informacji na temat wysokości zarobków jej najważniejszych pracowników.
W oświadczeniu z tego samego dnia, opublikowanym w odpowiedzi na m.in. te doniesienia, KPRP zaznaczyła, że „prezydenccy ministrowie w kancelarii zarabiają tyle samo, co ministrowie rządowi” i tak samo jest w przypadku sekretarzy i podsekretarzy stanu.
Zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym szefa kancelarii prezydenta (…), są analogiczne jak w przypadku tożsamych stanowisk w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstwach. (…) Prezydenccy ministrowie na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu otrzymują wynagrodzenia w takiej samej wysokości, co ministrowie piastujący swoje funkcje w rządzie
Kancelaria prezydenta dodała, że jej szef zarabia „podobnie” do szefów kancelarii premiera, Sejmu czy Senatu.
Według informacji KPRP na miesięczną pensję brutto szefa kancelarii prezydenta składa się: kwota bazowa – która w tym roku wg KPRP wynosi 1878,89 zł brutto – pomnożona razy 7,84, dodatek funkcyjny w wysokości kwoty bazowej pomnożonej razy 2,10. Łącznie daje to 18 676,15 zł brutto. Dla zastępcy szefa kancelarii prezydenta mnożnik kwoty bazowej wynosi 7,46, a sekretarzy i podsekretarzy stanu 7,04. Do tego dochodzi dodatek w wysokości dwukrotnego mnożnika dla wiceszefa kancelarii oraz 1,92 dla sekretarzy i podsekretarzy. KPRP podkreśliła, że pracownicy kancelarii nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Jak zaznaczono, zarobki pracowników kancelarii prezydenta są oparte na ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz „wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. KPRP dodała, że „wydatki na wynagrodzenia rosną poniżej ogólnego wzrostu budżetu, a projekt budżetu KPRP na 2026 r. nie obejmuje żadnych podwyżek dla ministrów”.
W oświadczeniu KPRP też czytamy, że planowany budżet Kancelarii Prezydenta na 2026 rok ma wynieść 325,5 mln zł; w stosunku do obecnego roku ma być wyższy o 26,6 mln zł, czyli wzrośnie o 8,9 proc. KPRP jednocześnie zaznaczyła, że Kancelaria Sejmu planuje w przyszłym roku zwiększyć swój budżet o 6,2 proc., a Kancelaria Senatu o 15,32 proc.; łącznie budżety Kancelarii Sejmu i Senatu w 2026 roku mają wynieść ponad 1 mld zł.
Kancelaria prezydenta poinformowała też, że budżet kancelarii premiera w przyszłym roku ma wynieść 648 mln zł, ale nie przekazała, jaki wzrost zanotuje.
Kompromitacja Wrzosek
Mimo wszystko dziś prokurator Ewa Wrzosek - najpewniej nie wiedząc o istnieniu komunikatu KPRP w tej sprawie - publicznie zapytała ministrów w Kancelarii Prezydenta o ich zarobki.
Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, jego zastępca Adam Andruszkiewicz, Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, Marcin Przydacz, szef biura polityki międzynarodowej, czy Sławomir #Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nasze podatki. Ile panowie zarabiacie?
— zapytała prokurator Ewa Wrzosek, tym samym dając wyraz swojej ignorancji.
Szanowna Pani Prokurator, warto czytać ze zrozumieniem. Przede wszystkim Konstytucję i ustawy, ale jeśli to za trudne to polecam proste komunikaty prasowe. Np. tutaj znajdzie Pani dokładne wyliczenia wynagrodzeń członków Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP. Z tego komunikatu dowie się Pani, że zgodnie z obowiązującym prawem ministrowie w Kancelarii Prezydenta otrzymują takie same wynagrodzenia jak członkowie rządu
— wyjaśnił całą sprawę Wrzosek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Prof. Cenckiewicz pokazał swoje wynagrodzenie
Z kolei prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN, wprost ujawnił na X swoje wynagrodzenie za wrzesień.
Mimo, że wszystko jest dostępne i pisał o tym min. Rafał Leśkiewicz, to moja ostatnia pensja z Kancelarii Prezydenta za wrzesień to 9856,75 zł. Jak się zwiększy lub zmniejszy to dam znać!
— odpowiedział Wrzosek prof. Sławomir Cenckiewicz. Wiele osób komentujących wpis prof. Cenckiewicza stwierdziło, że to bardzo niskie zarobki jak na znaczenie pełnionej przez niego funkcji.
