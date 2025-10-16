Bardzo znamienne! Chropawy żart Waldemar Żurka z nazwiska nowego wiceministra. "Kiedy wiesz, że razem z Pałką zrobisz wreszcie porządek"

Waldemar Żurek, Sławomir Pałka / autor: Fratria/X

Minister Waldemar Żurek pokusił się o „żartobliwe” nawiązanie do nazwiska swojego nowego wiceministra w resorcie sprawiedliwości i zmieścił w mediach społecznościowych mema z napisem „kiedy wiesz, że razem z Pałką zrobisz wreszcie porządek”.

Sędzia Sławomir Pałka został nowym wiceministrem sprawiedliwości, a 10 października odebrał akt powołania. Sędzia Pałka to m.in. były członek Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2014-2018.

Niech Was nie zwiedzie jego spokojny uśmiech! Sławek ma doświadczenie, charakter i… dwie ręce do pracy! 💪 Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w komplecie. Witamy na pokładzie wiceministra Sławomira Pałkę. Działamy!

— napisał Waldemar Żurek i zmieścił mema z napisem „kiedy wiesz, że razem z Pałką zrobisz wreszcie porządek”.

Kariera Sławomira Pałki

Jak poinformowało MS sędzia Sławomir Pałka ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999–2002 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. W 2002 r. złożył egzamin sędziowski i został powołany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Nominację na urząd sędziego tego Sądu otrzymał w 2005 r.

W latach 2006-2009 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w MS – Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. „Zajmował się m.in. przygotowaniem regulacji dotyczących tworzonego wówczas Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który stał się podstawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Nadzorował również sieć zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, podległych MS” - przypomniano.

Sędzia Pałka przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Oławie. W latach 2014–2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, w tym członkiem jej prezydium, a także pełnił funkcję zastępcy rzecznika prasowego Rady.

Jak przekazało MS „zakres obowiązków i obszarów odpowiedzialności nowego wiceministra zostanie potwierdzony w najbliższym czasie”.

Trzeba przyznać, że dowcip ministra Żurka jest raczej z kategorii czarnego humoru.

Fiasko zemsty Żurka. W Trybunale Konstytucyjnym upadł wniosek przeciwko prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu

Co za groteska. Minister Waldemar Żurek wystawił koalicji ocenę 3+ za „przywracanie praworządności”. „Naprawdę rozkręcam się dopiero”

TYLKO U NAS. Sędzia Dudzicz: Rozporządzenie Żurka jest wydane poza kompetencjami. To ustawa o przewracaniu praworządności

maz/PAP/X

