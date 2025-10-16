Stołeczna prokuratura okręgowa skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia akt oskarżenia przeciw Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Prokuratura zarzuca, że Kamiński i Wąsik nie zastosowali się do prawomocnego wyroku sądu o zakazie pełnienia funkcji publicznych i pod koniec grudnia 2023 r. wykonywali mandaty posłów.
Prok. Skiba przekazał, że oskarżeni 21 grudnia brali udział w obradach Sejmu, w tym w przeprowadzonych przez izbę niższą głosowaniach nr 141 – 147 oraz 28 grudnia 2023 roku w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Jest to czyn z art. 244 kk, czyli niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów, nakazów lub środków zabezpieczających. Oskarżonym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
W początkach kwietnia Parlament Europejski uchylił Wąsikowi i Kamińskiemu immunitety.
Obaj politycy odnosili się do sprawy po uchyleniu im immunitetów w PE. Kamiński oceniał, że zarzucane im czyny „pokazują w jaskrawy sposób, jak skrajnie upolityczniona” jest prokuratura zarządzana przez (ówczesnego ministra sprawiedliwości) Adama Bodnara; Wąsik stwierdził natomiast, że „nie ma bardziej politycznego wniosku” niż „ściganie posłów za wykonywanie swoich obowiązków”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kamiński i Wąsik: Odmówiliśmy udziału w czynnościach. Złożyliśmy oświadczenia. To próba zamknięcia nam ust i działania bezprawne
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Senatorowie PiS wzywają Hołownię do umożliwienia Kamińskiemu i Wąsikowi pełnienia mandatów. „Uwięzienie było nieuzasadnione”
„Polityczne zarzuty”
Po ogłoszeniu informacji przez prokuraturę, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zabrali głos na portalu X.
Trudno o bardziej polityczne zarzuty niż oskarżanie posłów za wykonywanie swoich obowiązków wobec wyborców
– czytamy w jego wpisie.
Ta sama prokuratura, która dziś mnie oczernia, umorzyła sprawy Giertycha, Grodzkiego, Brejzy czy Nowaka, którego dodatkowo nagrodziła publicznym kontraktem. Zamiast walczyć z przestępczością, jej priorytetem stało się ściganie posłów opozycji za wykonywanie mandatu poselskiego. Kpina z wymiaru sprawiedliwości
— napisał Wąsik.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743321-akt-oskarzenia-ws-kaminskiego-i-wasikapolityczne-zarzuty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.