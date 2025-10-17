„Tusku drogi, na czym polega problem wyższych kosztów produkcji w Polsce? Na twoim ETS-ie, na twoim Zielonym Ładzie, na twoim pakcie migracyjnym, ale na ETS-ie i Zielonym Ładzie w szczególności, na potężnych cenach energii, które dzisiaj doskwierają już każdemu Polakowi, a przedsiębiorcom w szczególności. Premier udaje wariata w drugą rocznicę po wyborach 15 października i próbuje tak naprawdę obrazić rolników, myśląc, że rolnicy nie mają pojęcia o tym, co się dzieje w Polsce” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, poseł PiS, były minister edukacji i nauki.
Mam nadzieję, że Paweł Śliz zrezygnował już z przewodniczenia Komisji Sprawiedliwości, a marszałek Szymon Hołownia z urzędu skierował sprawę do Komisji Etyki
— napisał na platformie X poseł Tomasz Zimoch.
Jego wpis to reakcja na sytuację, do której doszło w Sejmie, a jej „bohaterem” był poseł Paweł Śliz, który zapomniawszy o tym, że mikrofon jest włączony, rzucił kilka przekleństw, wspominając o Zimochu.
„Paweł Śliz się zdenerwował”
Tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, poseł PiS, były minister edukacji i nauki.
Paweł Śliz, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, zdenerwował się na swojego byłego kolegę z Polski 2050 - pana Tomasza Zimocha, który zagłosował nie tak jak życzyła sobie koalicja 13 grudnia
— wskazał prof. Przemysław Czarnek.
Zapomniał wyłączyć i poszło w eter. Wiem, że pan Tomasz Zimoch zgłasza już Pawła Śliza do rady adwokackiej i do komisji etyki. Apeluje też do Szymona Hołowni o wyrzucenie go z klubu Polska 2050. Dzieje się w Polsce 2050 od dłuższego czasu
— mówił poseł PiS.
Zobaczymy, co z tego dziania wyjdzie. Mam nadzieję, że przynajmniej część posłów Polski 2050 opuści jednak koalicję 13 grudnia, co stworzy szansę do przejęcia władzy i ratowania Polski, bo Polska, która będzie trwała przy tym rządzie jeszcze przez 2 lata, będzie w takich ruinach, z których będzie ciężko ją podnieść. Więc to jest pokłosie i emocji, które towarzyszą koalicji 13 grudnia 2 lata po wyborach 15 października 23 roku
— zaznaczył prof. Przemysław Czarnek.
Tusk uroczyście unieważnił demokrację
Ocenił też, że „demokracja i pluralizm w Polsce zostały autentycznie unieważnione przez Tuska”.
Nie tak, jak mówił, że unieważnia fikcyjnie referendum w sprawie nielegalnych migrantów, tylko autentycznie Tusk unieważnił w Polsce konstytucję, demokrację i pluralizm. Jeśli ktoś zabiera głos, negatywnie oceniając dziennikarza, tzw. dziennikarza Czyża, pracownika Telewizji Polskiej w likwidacji, to Czyż zabiera mu mikrofon, bo nie ma prawa zabierać głosu, mimo że został zaproszony do studia. Ale zdenerwował pana tzw. dziennikarza. Jeśli dzisiaj w Polskim Radiu, w Trójce pani Grochal, pan Tomczyk dostał pytanie o to, czy Polska dysponuje systemem antydronowym i zdenerwował się i powiedział, że nie powinny tego typu pytania padać w Polskim Radiu, na co się nawet pani Grochal oburzyła, to wszystko to pokazuje łącznie z tym Tuskiem, który zabiera głos na niby otwartym spotkaniu, że w Polsce demokracji, pluralizmu już nie ma i im dłużej go nie będzie, tym trudniej będzie do niego powrócić
— zastrzegł były minister edukacji i nauki.
„Premier udaje wariata”
Gość Telewizji wPolsce24 skomentował także słowa Donalda Tuska o argentyńskiej i polskiej wołowinie.
— zaznaczył prof. Przemysław Czarnek.
