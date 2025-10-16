Jutro Koalicja 13 grudnia ma zaprezentować projekt ustawy dotyczący nieformalnych związków osób tej samej płci, czyli tak naprawdę chodzi o związki partnerskie, chociaż w projekcie ma nie paść ta nazwa, zapewne z obawy przed konserwatywnymi wyborcami. Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska z PSL-u na antenie neo-TVP Info mówiła o tym, dlaczego tym razem Koalicji 13 grudnia udało się porozumieć co do wspólnego projektu we wspomnianej sprawie. „Była już wola jakiś czas temu, rok temu, półtora, rozmawialiśmy o tym, wówczas czekano na nowego prezydenta, co prawda pan Trzaskowski był przez dwie godziny prezydentem, ale to za mało” - tak wiceszefowa PSL wbiła szpilę Rafałowi Trzaskowskiemu.
Nie będzie związków partnerskich, nie ma takiej ustawy
— starała się uspokoić konserwatywnych wyborców na antenie neo-TVP Info Urszula Pasławska. Z dalszego fragmentu rozmowy wynika jednak, że de facto chodzi o związki partnerskie, tyle że to hasło nie pada w ustawie.
Nie będzie związków partnerskich w ustawie
— sprecyzowała Pasławska po pytaniach prowadzącego i przyznała, że po prostu ta nazwa nie pada w ustawie, ale z jej opisu sprawy wynika, iż tak naprawdę to projekt dotyczący związków partnerskich.
Będziemy już jutro proponowali rozwiązania, które nie mają w żadnym aspekcie wymiaru światopoglądowego, odnoszą się do sfery prawa cywilno-prywatnego, w odróżnieniu od przygotowywanej przez ostatnie miesiące ustawy rządowej nie będzie to wchodzenie w prawa i obowiązki, ale ustawa wolnościowa, która dowolnie będzie kształtowała zawarcie przez strony takiego związku
— zaznaczyła polityk PSL.
Pasławska: Związki partnerskie mają zabarwienie ideologiczne
Każdy ma swoją filozofię, związki partnerskie, taka jest prawda, że już mają dzisiaj zabarwienie również ideologiczne, a wyborcy również w ostatnich wyborach dali nam drogowskazy i informacje, że nie chcą rewolucji światopoglądowej. Wiem, że Lewica (…) ma rewolucyjne zacięcie, natomiast my uważamy, że te regulacje należy wprowadzić drogą ewolucyjną i w konsensusie również z prawą stroną sceny politycznej
— podkreśliła Pasławska, tak odpowiadając na pytanie, dlaczego w ustawie nie pada sformułowanie „związki partnerskie”. Czy jednak politycy PSL naprawdę sądzą, że jeśli nie padnie słowo „związki partnerskie”, to wyborcy, a także w kwestii ewentualnego wejścia nowego prawa w życie przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki, nie zorientują się, czego dotyczy ten projekt ustawy?
Była już wola jakiś czas temu, rok temu, półtora, rozmawialiśmy o tym, wówczas czekano na nowego prezydenta, co prawda pan Trzaskowski był przez dwie godziny prezydentem, ale to za mało…
— powiedziała wiceprezes PSL.
Ależ złośliwość
— zareagował na swoja Pasławskiej prowadzący.
Jesteśmy w pewnej rzeczywistości i trzeba znaleźć odpowiedz na funkcjonowanie w tej rzeczywistości i przede wszystkim dogadywać się
— kontynuowała swoją myśl Pasławska.
CZYTAJ TAKŻE: Co tam Mercosur i problemy rolników. Najważniejszy mariaż PSL i Nowej Lewicy ws. związków partnerskich. „Witos przewraca się w grobie”
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743316-paslawska-bezlitosnie-zadrwila-z-trzaskowskiego-w-neo-tvp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.