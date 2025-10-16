Kiedy wieczorem 15 października 2023 r. ogłoszone zostały wyniki exit poll wyborów parlamentarnych, ucieszyło się wielu przeciwników ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy. Również aktywistka klimatyczna Dominika Lasota nie mogła pohamować radości, a nagranie jej reakcji na wynik wyborów krąży dziś po internecie. Dlaczego? Ponieważ wczoraj ta sama Lasota była w grupie młodych kobiet niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. Zwolennicy obecnego rządu i premiera próbowali nawet zakrzyczeć aktywistkę.
Kiedy w 2023 r, doszło do zmiany władzy - w dużej mierze głosami młodych ludzi, w tym aktywistów lewicowych, klimatycznych czy pro-LGBT - politycy i zwolennicy KO i partii tworzących dzisiejszą koalicję rządzącą byli bardzo dumni z młodzieży. Po dwóch latach rządów chyba ją znienawidzą. Nawet jeśli mówimy właśnie o młodych aktywistach, którzy z całą pewnością przyczyniły się do tego, że w 2023 r. to ówczesna opozycja zdobyła większość. Takich jak Dominika Lasota.
Rzuciła studia i… Tuska?
O młodej aktywistce klimatycznej zrobiło się głośno, kiedy w rozmowach z mediami zaczęła opowiadać o tym, że przez polityków zrezygnowała ze studiów. Podczas szczytu COP27 w Egipcie w 2022 r. zaczepiła ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i odbyła z nim krótką rozmowę na temat odnawialnych źródeł energii.
Młoda kobieta chętnie protestowała przeciwko rządom PiS w różnych obszarach funkcjonowania państwa, a wieczorem 15 października 2023 r. podzieliła się w sieci swoją reakcją na wynik wyborów.
Zmiana, wreszcie zmiana. Mamy naszą Polskę, mamy naszą przyszłość, wywalczyłyśmy sobie tę wolność, ten oddech ulgi, tę demokracje, to bezpieczeństwo. Nie wierzę w to wszystko. Udało się. To naprawdę się udało
— napisała dwa lata temu na platformie X, dołączając filmik, na którym śledzi w telewizji ogłoszenie wyników exit poll i jest bardzo szczęśliwa i wzruszona.
Aktywistka kontra Tusk
Nagranie z Dominiką Lasotą, która płacze z radości na wieść o nadchodzącej zmianie władzy krąży dziś po mediach społecznościowych, bo to właśnie aktywistka była jedną z osób, które na wczorajszym wiecu Donalda Tuska wyrażały swoje niezadowolenie z jego rządów.
Lasota była w grupie młodych kobiet, które rozwinęły transparent z napisem „Jeden rząd już obaliłyśmy”.
Panie premierze, tego się nie da słuchać!
— zawołała w pewnym momencie do Tuska znana aktywistka.
To my, kobiety, was wybrałyśmy. A wy się od nas przez te dwa lata całkowicie odwróciliście
— mówiła podniesionym głosem Dominika Lasota. Zgromadzeni na sali zwolennicy PO próbowali przekrzyczeć aktywistkę, skandując „Donald Tusk!”.
W pewnym momencie doszło do szarpaniny, jeden z mężczyzn próbował wyrwać aktywistkom transparent.
„Partia Tuska nie umie niczego poza tępym nadużywaniem przemocy”
Zarówno wydarzenia w Piotrkowie Trybunalskim, jak i to, co ostatnio miało miejsce w programie Marka Czyża na antenie TVP w likwidacji, podsumował w nagraniu na platformie X Patryk Jaki. Czyż, który chyba już zawsze będzie kojarzony z „czystą wodą zamiast propagandowej zupy”, zabrał mikrofon młodemu działaczowi Konfederacji za nazwanie Justyny Dobrosz-Oracz „pseudodziennikarką”.
Aktywistka klimatyczna najpierw ze szczęścia płakała jak wygrał Tusk. A potem potraktowali ją… zresztą tak jak wszystkich Polaków
— napisał europoseł Jaki, załączając nagranie.
Aktywistka klimatyczna. Najpierw ze szczęścia płakała jak Tusk wygrał wybory, a teraz jej ukochana partia nie daje jej dojść do głosu. Tak samo było w rządowej telewizji Tuska. Po prostu zabierają mikrofon. Partia Tuska po prostu nie umie niczego poza tępym nadużywaniem przemocy. No i służy swoim panom, to znaczy Niemcom
— podsumował polityk w załączonym filmiku.
Co do neo-TVP, to Dominice Lasocie zdarzało się tam gościć, zwłaszcza w programie „Kwiatki Polskie”. Ciekawe, czy nadal będzie chętnie zapraszana do telewizji polskiej w likwidacji.
