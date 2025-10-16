Posłanka Klaudia Jachira oraz wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska nie chcą odpuścić ws. policjanta, który bronił granicy. Pomimo decyzji prokuratury o cofnięciu aktu oskarżenia wobec podinspektora Tomasza Waszczuka, zdecydowały się same oskarżać funkcjonariusza. Głos w sprawie zabrał minister Marcin Kierwiński, który… zaapelował do posłanek o zmianę zdania.
W lipcu 2024 r., byłemu policjantowi Tomaszowi Waszczukowi postawiono zarzut przekroczenia uprawnień. W lutym 2022 roku podinspektor nie wpuścił posłanek KO: Urszuli Zielińskiej oraz Klaudii Jachiry do strefy zamkniętej w pobliżu granicy polsko-białoruskiej.
Jak poinformował mec. Bartosz Lewandowski, białostocka Prokuratura Regionalna cofnęła akt oskarżenia.
To jednak nie ostudziło zapału posłanek, które chcą doprowadzić do ukarania policjanta za wykonywanie swoich obowiązków.
Jak informuje mec. Lewandowski, który broni podinspektora Waszczuka:
Nie zgodziły się na umorzenie postępowania w związku z cofnięciem przez Prokuraturę aktu oskarżenia wobec podinspektora Tomasza Waszczuka. Panie posłanki będą same oskarżać obrońcę polskich granic o czyn z art. 231 par. 1 KK w związku z niewpuszczeniem ich na teren wyłączony w związku z sytuacją na granicy
– czytamy.
Reakcja Kierwińskiego
Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński, który… zaapelował do posłanek, by wycofały swoje oskarżenia.
Jako szef MSWiA zdecydowałem się zaapelować do posłanek Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej o wycofanie oskarżenia przeciwko podinsp. Tomaszowi Waszczukowi. Kontynuowanie oskarżeń wobec funkcjonariusza, który działał zgodnie z prawem uderza w autorytet służb mundurowych
– pisze Kierwiński.
